Una mujer compartió en redes sociales un aterrador video en el que registró una presencia paranormal en una casa de sepelios.

La escena fue publicada en TikTok por una joven llamada Brisa, quien mostró en vivo las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.

En la grabación se observa un sector del edificio identificado como "salón de ataúdes", donde las luces se encienden y se apagan solas.

La escalofriante situación ocurre una vez y se repite poco después. Lo más extraño es que, según la joven, ella se encontraba sola en el lugar.

Brisa explicó que las luces están programadas para encenderse automáticamente cuando alguien pasa por ese sector.

En las imágenes no se ve a ninguna persona, por lo que la mujer sugirió que podría tratarse de una presencia del "más allá".

"POV: trabajás en una cochería y las luces de la sala solo se prenden si pasa alguien", escribió sobre el video.

"No quieren abandonar el mundo físico": la reacción de los usuarios en redes al video

La grabación generó una catarata de comentarios en TikTok, donde los usuarios compartieron sus teorías sobre lo ocurrido y reaccionaron con sorpresa y temor ante las imágenes.

"Es algo normal; muchas almas pasaron por ahí. Tal vez no quiere abandonar el mundo físico", escribió una internauta.

Otro usuario contó que, mientras trabajaba en una sala de velatorios, una vez "la puerta se cerró sola" y nadie le creyó cuando relató lo sucedido.

También hubo quienes se tomaron la situación con humor y dejaron comentarios como "Le daba miedo la luz apagada", "Se preocupan por la factura de luz" y "Qué miedo".

Qué es un fantasma y cómo se manifiesta

En distintas culturas y tradiciones populares, los fantasmas son considerados manifestaciones de personas fallecidas que se hacen perceptibles para los vivos.

Algunas creencias sostienen que pueden permanecer ligados a un lugar por asuntos pendientes, una muerte repentina o un fuerte vínculo emocional.

Algunos avistamientos pueden relacionarse con fenómenos psicológicos, neurológicos o ambientales, como la parálisis del sueño y la pareidolia, que lleva a reconocer formas conocidas en imágenes confusas.

Las manifestaciones que suelen atribuirse a presencias paranormales se dividen en distintas categorías:

Apariciones visuales: figuras humanas, siluetas oscuras o luces que algunas personas interpretan como presencias. También se habla de apariciones residuales, que supuestamente repiten una misma acción en un lugar determinado.

Sonidos extraños: voces, susurros, pasos, golpes o puertas que parecen abrirse y cerrarse sin una explicación evidente. En algunas grabaciones, los creyentes aseguran escuchar voces que no percibieron en el momento.

Sensaciones físicas: escalofríos, roces, soplos o cambios repentinos de temperatura que se interpretan como señales de una presencia.

Movimiento de objetos: objetos que caen, cambian de lugar o dispositivos que se encienden y apagan solos. Estos episodios suelen asociarse con los llamados fenómenos poltergeist.

Olores repentinos: aromas que se relacionan con una persona fallecida, como su perfume habitual, flores o tabaco. En otros relatos se mencionan olores desagradables sin una causa aparente.

Alteraciones eléctricas y ambientales: luces que parpadean, interferencias en aparatos electrónicos o fallas en dispositivos que algunos vinculan con una supuesta actividad paranormal.

Sensación de estar acompañado: la impresión de que alguien está cerca o de que una persona observa, incluso cuando no hay nadie a la vista.

Fuente: Crónica.