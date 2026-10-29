La música regional mexicana está de luto: muere vocalista de 'El Bronco' tras sufrir graves quemaduras

La música regional mexicana está de luto. Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de 'El Bronco y su Banda', falleció el miércoles 28 de octubre, a los 19 años, después de permanecer cinco días hospitalizado por las graves quemaduras que sufrió durante un incendio en una fábrica de solventes en León, Guanajuato.

La noticia fue confirmada por sus compañeros de agrupación mediante un comunicado publicado en redes sociales, donde expresaron su pesar por la pérdida del joven cantante y enviaron sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Brian resultó herido el viernes 23 de octubre, cuando se registró el incendio en un establecimiento ubicado en la colonia San Nicolás, en León. Según los reportes del accidente, las quemaduras de segundo y tercer grado afectaron aproximadamente el 80% de su cuerpo, por lo que su estado de salud se mantuvo delicado.

Durante los días que permaneció internado, sus familiares, amigos y compañeros de música pidieron apoyo y oraciones por su recuperación. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, este miércoles se confirmó su fallecimiento.

Un incendio que terminó en tragedia

El siniestro ocurrió en una fábrica de solventes situada en el cruce de las calles Bahía y Río Amarillo, en la colonia San Nicolás. De acuerdo con los reportes locales, en el lugar se almacenaban sustancias inflamables y durante el incendio se produjeron explosiones que movilizaron a los equipos de emergencia.

Bomberos, personal de Protección Civil y otras corporaciones acudieron al establecimiento para controlar el fuego y reducir los riesgos para las personas que vivían en los alrededores.

Entre los afectados se encontraba Brian Vela, quien, además de desarrollar su carrera musical, trabajaba en el lugar. El joven logró salir del inmueble, pero presentaba lesiones de gravedad y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo se produjo el incendio y determinar las circunstancias del accidente.

La agrupación confirmó su fallecimiento

A través de un comunicado, El Bronco y su Banda informó sobre la muerte de su vocalista y recordó la difícil lucha que enfrentó después del accidente.

“Con profundo pesar, informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero Brian Ezequiel Vela Rodríguez”, expresó la agrupación en su mensaje de despedida.

Sus integrantes también agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante los días de hospitalización y solicitaron a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales respetar la privacidad de la familia en este momento de dolor. Asimismo, pidieron evitar la difusión de imágenes o información de su duelo sin autorización.

Antes de conocerse la noticia, los familiares del cantante habían solicitado ayuda económica para afrontar los gastos relacionados con su hospitalización. El pedido se difundió en redes sociales, donde seguidores y personas cercanas expresaron su solidaridad.

Brian Ezequiel Vela Rodríguez era un joven cantante originario de León, Guanajuato, que formaba parte de El Bronco y su Banda, agrupación dedicada a la música regional mexicana. Su muerte provocó mensajes de condolencia entre seguidores y personas vinculadas al grupo.