[VIDEO] La corriente lo arrastró, pero volvió a subir a su moto acuática y continuó navegando

Un momento de tensión se vivió en el río Piracicaba, en el estado de São Paulo, Brasil, cuando un hombre que conducía una moto acuática cayó al agua tras ser sorprendido por una fuerte ola, en medio de la intensa corriente del río.

Las imágenes, que duran aproximadamente 21 segundos, muestran al hombre sobre la moto acuática mientras avanza por las aguas turbulentas. De pronto, una gran ola eleva el vehículo y provoca que pierda el equilibrio y caiga al río.

Tras el incidente, el hombre logra sujetarse de la moto acuática mientras la corriente lo arrastra. Luego de pasar por debajo de un puente, consigue volver a subir al vehículo y retoma la navegación, ante la mirada de las personas que presenciaron la escena.

La reacción del hombre llamó la atención por la rapidez con la que logró regresar a la moto, pese a las difíciles condiciones del agua.

A continuación, el video: