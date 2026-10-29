Revelan audios clave del centro de control antes del choque de trenes en España

Las comunicaciones entre el centro de control ferroviario de Atocha y los maquinistas involucrados en el choque de trenes en Toledo han puesto el foco en las instrucciones que recibieron las tripulaciones minutos antes del accidente.

Los audios revelan que el controlador autorizó al maquinista del AVE de Renfe a reanudar la circulación “con marcha normal”, mientras otro tren permanecía detenido por problemas en sus sistemas. La secuencia de llamadas también muestra que la conductora del Iryo informó que no podía continuar su recorrido.

Según la reconstrucción de las comunicaciones difundidas, el accidente se produjo a las 8:53, después de una serie de avisos e instrucciones que ahora están bajo escrutinio.

A las 8:36, el controlador indicó al maquinista del AVE, identificado como tren 2080, que desconectara y volviera a conectar el sistema LZB para después reanudar la circulación al amparo del BSL, “con marcha normal”.

Ante la instrucción, el conductor pidió una confirmación: “¿Con marcha normal?”. El controlador respondió afirmativamente.

Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción difundida, el procedimiento aplicable en esas circunstancias exigía circular “a vista”, con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, además de comprobar que el tren precedente se hubiera alejado más de 30 kilómetros.

Foto AFP.

La información disponible señala que esa verificación no se habría realizado antes de autorizar la reanudación de la marcha.

A las 8:41, la maquinista del Iryo, correspondiente al tren 6076, comunicó al centro de control que había perdido la transmisión, que se encontraba detenida a la entrada de Urda y que no podía reanudar la circulación.

La respuesta del controlador fue indicarle que desconectara y reconectara el sistema y continuara con “marcha normal”.

Siete minutos después, la conductora volvió a comunicarse para informar que no podía revisar el sistema LZB y que continuaba detenida ante la señal de entrada.

“Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene problema, ahora nos llama”, respondió el controlador, según los audios difundidos.

En otra conversación interna, trabajadores del centro de control hicieron referencia a los problemas del Iryo y señalaron que avanzaba “hasta que se detenga”.

Pese a esas comunicaciones, según la reconstrucción difundida, no se modificaron las instrucciones dadas al AVE ni se ordenó una frenada.

El accidente ocurrió a las 8:53, cuando el tren de Renfe, que viajaba desde Madrid hacia Sevilla, chocó contra la parte trasera del Iryo, que cubría el mismo trayecto y había partido de la capital seis minutos antes.

Foto AFP.

De acuerdo con los primeros indicios citados en la información difundida, una avería informática registrada alrededor de las 8:30 habría afectado a la circulación en un tramo de aproximadamente 69 kilómetros y obligado a detener varios servicios ferroviarios.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, cuestionó la decisión de reanudar la circulación en esas condiciones.

“Es el centro de control, a través de sus operarios, el que toma la decisión de reanudar la marcha, en unas circunstancias, desde nuestro punto de vista, inexplicables”, afirmó.

Las grabaciones también reflejan dudas iniciales del controlador y la preparación de un acta conjunta con el maquinista del AVE para dejar constancia de las instrucciones recibidas.

El Gobierno sostiene que la orden de circular con “marcha normal” contravenía el protocolo y estuvo en el origen del accidente. No obstante, la determinación definitiva de las causas y de las posibles responsabilidades dependerá de los resultados de la investigación.