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"Reanude marcha normal": revelan los impactantes audios del trágico choque de trenes en España que dejó 68 muertos

Las grabaciones de la torre de control y los maquinistas expusieron los fatales errores previos a la colisión entre el AVE y el Iryo.

Milen Saavedra

28/10/2026 22:22

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"Reanude marcha normal": revelan los impactantes audios del trágico choque de trenes en España que dejó 68 muertos. Foto: EFE/Ismael Herrero
España

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Mientras avanza la investigación para esclarecer las causas del devastador choque de trenes en España —que hasta el momento registra un trágico saldo de 68 muertos y más de 80 heridos—, salieron a la luz los audios inéditos de la torre de control. Las grabaciones se perfilan como la pieza clave para entender cómo se desencadenó el desastre.

El minuto a minuto del error fatal

Las comunicaciones revelan una cadena de fallas técnicas y directivas desacertadas entre los operadores de la central y los maquinistas de ambas formaciones de alta velocidad (AVE e Iryo), marcadas por la caída del sistema LZB (el mecanismo de seguridad y control automático), según publica La Nación.

  • La orden de avanzar: Ante un "fallo de transmisión por bloqueo", el controlador le indicó al conductor del AVE que reiniciara el sistema y reanudara el viaje. La instrucción fue tajante: “Reanude marcha. Con marcha normal”.

  • La distancia de seguridad ignorada: Según consignó el diario El País, esta orden constituyó un grave error. El tren Iryo se encontraba a solo 25 kilómetros, cuando el reglamento exige una separación mínima de 30 kilómetros para circular a velocidad normal. Ante esa distancia menor, el protocolo estipula una marcha “a vista” con un límite estricto de 40 km/h.

  • El pedido desesperado del Iryo: En paralelo, la maquinista del Iryo reportó a la central que su tren no lograba reiniciar el LZB y permanecía detenido. Pese a los avisos de pérdida de transmisión, la respuesta de la central fue la misma: reiniciar y continuar a marcha normal.

17 minutos fatales

Entre las 8:36 y las 8:53 (hora local) transcurrieron 17 minutos de comunicaciones cruzadas. Desafortunadamente, el Iryo no logró arrancar a tiempo y fue embestido sin aviso previo por el AVE.

Las primeras hipótesis de los peritos apuntan directamente a un “error humano de un operador de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) frente a una avería en el sistema principal de señalización”. Las grabaciones ya están en manos de la justicia para determinar responsabilidades penales.


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