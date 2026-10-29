"Reanude marcha normal": revelan los impactantes audios del trágico choque de trenes en España que dejó 68 muertos

Mientras avanza la investigación para esclarecer las causas del devastador choque de trenes en España —que hasta el momento registra un trágico saldo de 68 muertos y más de 80 heridos—, salieron a la luz los audios inéditos de la torre de control. Las grabaciones se perfilan como la pieza clave para entender cómo se desencadenó el desastre.

El minuto a minuto del error fatal

Las comunicaciones revelan una cadena de fallas técnicas y directivas desacertadas entre los operadores de la central y los maquinistas de ambas formaciones de alta velocidad (AVE e Iryo), marcadas por la caída del sistema LZB (el mecanismo de seguridad y control automático), según publica La Nación.

La orden de avanzar: Ante un "fallo de transmisión por bloqueo", el controlador le indicó al conductor del AVE que reiniciara el sistema y reanudara el viaje. La instrucción fue tajante: “Reanude marcha. Con marcha normal” .

La distancia de seguridad ignorada: Según consignó el diario El País, esta orden constituyó un grave error. El tren Iryo se encontraba a solo 25 kilómetros, cuando el reglamento exige una separación mínima de 30 kilómetros para circular a velocidad normal. Ante esa distancia menor, el protocolo estipula una marcha “a vista” con un límite estricto de 40 km/h.

El pedido desesperado del Iryo: En paralelo, la maquinista del Iryo reportó a la central que su tren no lograba reiniciar el LZB y permanecía detenido. Pese a los avisos de pérdida de transmisión, la respuesta de la central fue la misma: reiniciar y continuar a marcha normal.

17 minutos fatales

Entre las 8:36 y las 8:53 (hora local) transcurrieron 17 minutos de comunicaciones cruzadas. Desafortunadamente, el Iryo no logró arrancar a tiempo y fue embestido sin aviso previo por el AVE.

Las primeras hipótesis de los peritos apuntan directamente a un “error humano de un operador de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) frente a una avería en el sistema principal de señalización”. Las grabaciones ya están en manos de la justicia para determinar responsabilidades penales.