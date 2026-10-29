Tragedia en el aire uruguayo: piloto fallece tras impacto acrobático

Un brutal accidente aéreo registrado este miércoles en la zona de Guazuvirá, departamento de Canelones en Uruguay, culminó con la muerte de un experimentado piloto tras chocar dos aeronaves civiles durante un vuelo de instrucción, de acuerdo a lo que reporta el portal TN. La víctima fatal fue identificada como Daniel Ubillos, de 58 años de edad, un exintegrante de la Fuerza Aérea Uruguaya que además era fundador del aeródromo Green.

El siniestro se produjo cerca del mediodía mientras ambas tripulaciones ejecutaban maniobras de entrenamiento en formación previas a un show acrobático en el departamento de Colonia. A diferencia del segundo involucrado, la nave conducida por el instructor cayó de forma abrupta hacia una densa vegetación donde los rescatistas localizaron su cuerpo sin vida.

El otro piloto participante en el ejercicio de entrenamiento, de 32 años, consiguió controlar su máquina y efectuar una maniobra de descenso crítica en la pista del aeródromo de origen. A pesar de la violencia del roce entre las dos estructuras voladoras, el joven resultó completamente ileso aunque presentó un severo cuadro de shock emocional.

Los peritos de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil acudieron de inmediato al sitio del impacto para recolectar evidencias y reconstruir la secuencia técnica de los hechos. El equipo técnico intenta definir la causa exacta que impidió a la víctima recuperar la estabilidad de la nave antes de precipitarse a tierra.

Las actuaciones administrativas y la recopilación de datos meteorológicos y mecánicos quedaron bajo la supervisión directa de la Fiscalía de Atlántida. Por el momento, los especialistas continúan evaluando los restos del fuselaje para determinar la mecánica precisa que derivó en la colisión espacial.