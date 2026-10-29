Las lluvias registradas en distintas regiones del país dejaron calles con acumulación de agua y dificultaron la circulación de los peatones, que tuvieron que ingeniárselas para cruzar de un lado a otro sin terminar empapados.

En medio de esta situación, un joven llamó la atención por su particular forma de enfrentar el problema: utilizó cinta adhesiva, conocida popularmente como yurex, para sujetar dos pequeños taburetes de plástico a sus zapatos y así caminar por encima del agua acumulada.

La peculiar escena fue compartida en redes sociales y rápidamente se hizo viral. El video, acompañado por una canción de pujllay, despertó reacciones por la creatividad del joven para sortear las dificultades provocadas por las lluvias.

La ocurrencia no pasó desapercibida entre los usuarios, que encontraron en la escena una muestra de ingenio frente a una situación cotidiana que puede complicar el tránsito de los peatones.

Sin embargo, caminar sobre taburetes improvisados puede provocar caídas o lesiones, por lo que es importante evitar este tipo de prácticas y buscar rutas seguras cuando las calles están inundadas.