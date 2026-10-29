“Señora, ¿le puedo sacar una florcita? Son para mi mamá”. Con esa sencilla pregunta, Aarón protagonizó un momento que conquistó las redes sociales por su inocencia, dulzura y buenos modales.

El pequeño se encontraba esperando el colectivo cuando se acercó respetuosamente a la casa de su vecina, Guadalupe Torres, para pedirle unas flores. Su intención era llevarle un detalle a su mamá y sorprenderla con un gesto de cariño.

La reacción de Guadalupe fue inmediata: la ternura que le provocó la petición del niño hizo que no solo le permitiera elegir las flores, sino que también buscara un cuchillo para cortárselas de raíz y ayudarlo a llevarlas.

La escena fue compartida en redes sociales y rápidamente llamó la atención de los usuarios, quienes destacaron tanto la educación del pequeño como la espontaneidad de su gesto.