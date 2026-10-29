Mientras esperaba el colectivo en San Luis, Argentina, Aarón se acercó con mucha educación a la casa de su vecina para pedirle una flor y sorprender a su mamá. La reacción de Guadalupe Torres convirtió el momento en una escena llena de ternura.
29/10/2026 10:15
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“Señora, ¿le puedo sacar una florcita? Son para mi mamá”. Con esa sencilla pregunta, Aarón protagonizó un momento que conquistó las redes sociales por su inocencia, dulzura y buenos modales.
El pequeño se encontraba esperando el colectivo cuando se acercó respetuosamente a la casa de su vecina, Guadalupe Torres, para pedirle unas flores. Su intención era llevarle un detalle a su mamá y sorprenderla con un gesto de cariño.
La reacción de Guadalupe fue inmediata: la ternura que le provocó la petición del niño hizo que no solo le permitiera elegir las flores, sino que también buscara un cuchillo para cortárselas de raíz y ayudarlo a llevarlas.
La escena fue compartida en redes sociales y rápidamente llamó la atención de los usuarios, quienes destacaron tanto la educación del pequeño como la espontaneidad de su gesto.
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