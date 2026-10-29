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MrBeast pasa de crear videos a impulsar los negocios de otros creadores de contenido

Según la iniciativa, el objetivo es facilitar que quienes construyen comunidades en internet puedan desarrollar sus proyectos, lanzar productos, contratar equipos y llegar a clientes de diferentes partes del mundo.

Cristina Cotari

29/10/2026 9:12

Agregar Reduno en
Mr. Beast, es el creador de contenido mejor pagado. Foto: @mrbeast
Estados Unidos

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Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, se alió con Mastercard para impulsar a los creadores de contenido que buscan convertir sus ideas en proyectos y negocios propios, mediante herramientas, formación y recursos de educación financiera.

La colaboración entre Mastercard y Beast Industries, la empresa fundada por el youtuber con más suscriptores del mundo, contempla programas de tarjetas de marca compartida, beneficios exclusivos y experiencias para los consumidores, además de recursos destinados a fortalecer los emprendimientos de los creadores.

Según la iniciativa, el objetivo es facilitar que quienes construyen comunidades en internet puedan desarrollar sus proyectos, lanzar productos, contratar equipos y llegar a clientes de diferentes partes del mundo.

Educación financiera y nuevas oportunidades

La alianza también incluirá programas de educación financiera práctica y recursos comunitarios mediante el Centro Mastercard para el Crecimiento Inclusivo y Beast Philanthropy.

Jeff Housenbold, director ejecutivo de Beast Industries, destacó la importancia de ayudar a las personas a adquirir habilidades prácticas, fortalecer su confianza y llevar adelante sus ideas.

“Nos brinda la oportunidad de soñar en grande sobre cómo podemos ayudar a las personas a adquirir habilidades prácticas, fortalecer su confianza y llevar sus ideas ‘imposibles’ más allá”, afirmó Housenbold.

Por su parte, Jill Kramer, directora de marketing y comunicaciones de Mastercard, señaló que las nuevas generaciones están influyendo en la cultura y creando nuevas formas de comercio.

A través de esta colaboración, ambas compañías buscan conectar el mundo digital con oportunidades económicas y ofrecer herramientas para que los creadores puedan convertir su influencia en proyectos sostenibles.


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