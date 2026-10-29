¡Sin carne y deliciosas! Aprende a preparar hamburguesas de lentejas

Con lentejas cocidas, verduras, huevo y avena puedes preparar unas deliciosas hamburguesas caseras en pocos pasos.
29/10/2026 11:08
Escuchar esta nota
¿Quieres incorporar más legumbres a tu alimentación? Las hamburguesas de lentejas son una alternativa sencilla y versátil que puedes preparar en casa con pocos ingredientes. Además, puedes darles forma de nuggets o croquetas y acompañarlas con tus verduras favoritas.
Ingredientes
2 tazas de lentejas cocidas o una lata.
1 cebolla.
1 morrón rehogado.
1 zanahoria rallada.
1 huevo.
4 cucharadas soperas de avena o pan rallado.
Sal y condimentos a gusto.
Paso a paso: así se preparan
1. Tritura las lentejas. Coloca las lentejas cocidas en un recipiente y añade las verduras que prefieras. Puedes aplastarlas con un pisapapas o procesarlas si quieres una mezcla más homogénea.
2. Agrega el huevo y los condimentos. Incorpora el huevo, la sal y los condimentos a gusto.
3. Mezcla los ingredientes. Añade las cuatro cucharadas de avena o pan rallado y mezcla hasta integrar todo.
4. Dales forma. Forma las hamburguesas con las manos o utiliza moldes. Si prefieres, también puedes preparar nuggets o croquetas.
5. Cocina y disfruta. Lleva las hamburguesas a la plancha, sartén, horno o freidora y cocina por ambos lados hasta que estén listas.
Un consejo para ahorrar tiempo
Puedes preparar varias hamburguesas y guardarlas en la heladera o congelarlas para consumirlas después. Acompáñalas con ensalada, huevo duro, verduras hervidas o lo que más te guste.
¡Una receta fácil y práctica para disfrutar de las lentejas de una manera diferente!
Mira la programación en Red Uno Play