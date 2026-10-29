¡Sin carne y deliciosas! Aprende a preparar hamburguesas de lentejas

¿Quieres incorporar más legumbres a tu alimentación? Las hamburguesas de lentejas son una alternativa sencilla y versátil que puedes preparar en casa con pocos ingredientes. Además, puedes darles forma de nuggets o croquetas y acompañarlas con tus verduras favoritas.

Ingredientes

2 tazas de lentejas cocidas o una lata.

1 cebolla.

1 morrón rehogado.

1 zanahoria rallada.

1 huevo.

4 cucharadas soperas de avena o pan rallado.

Sal y condimentos a gusto.

Paso a paso: así se preparan

1. Tritura las lentejas. Coloca las lentejas cocidas en un recipiente y añade las verduras que prefieras. Puedes aplastarlas con un pisapapas o procesarlas si quieres una mezcla más homogénea.

2. Agrega el huevo y los condimentos. Incorpora el huevo, la sal y los condimentos a gusto.

3. Mezcla los ingredientes. Añade las cuatro cucharadas de avena o pan rallado y mezcla hasta integrar todo.

4. Dales forma. Forma las hamburguesas con las manos o utiliza moldes. Si prefieres, también puedes preparar nuggets o croquetas.

5. Cocina y disfruta. Lleva las hamburguesas a la plancha, sartén, horno o freidora y cocina por ambos lados hasta que estén listas.

Un consejo para ahorrar tiempo

Puedes preparar varias hamburguesas y guardarlas en la heladera o congelarlas para consumirlas después. Acompáñalas con ensalada, huevo duro, verduras hervidas o lo que más te guste.

¡Una receta fácil y práctica para disfrutar de las lentejas de una manera diferente!