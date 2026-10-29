Suspenden audiencia de exdirector de Recaudaciones por rebaja de impuestos al inmueble de Jhonny Fernández

La audiencia de medidas cautelares de Boris Rubén Peñaloza Zambrana, exdirector de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra durante la gestión del exalcalde Jhonny Fernández, fue suspendida para el próximo 9 de noviembre.

El exfuncionario es investigado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y manipulación informática, en un caso relacionado con la rebaja de impuestos de un inmueble del exalcalde cruceño.

José Luis Coplot, asesor jurídico del municipio y representante de la Alcaldía dentro del proceso como parte denunciante, confirmó que la audiencia estaba prevista para tratar la situación legal de Peñaloza.

“Sí, es una audiencia cautelar, de medida cautelar contra el señor Boris Peñaloza, que en su momento fungía como director del departamento de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz”, señaló Coplot antes de la suspensión.

Según explicó el asesor jurídico, la investigación se centra en la presunta rebaja de impuestos correspondiente a un inmueble de Jhonny Fernández. Por este hecho, el exfuncionario enfrenta acusaciones por tres delitos que deberán ser esclarecidos durante el proceso judicial.

Respecto a las medidas que se solicitarán contra Peñaloza, Coplot indicó que tanto la Fiscalía como el Gobierno Municipal pedirán su detención preventiva por 60 días.

“La detención preventiva. Ha pedido a través del señor fiscal esa imputación de sesenta días con detención preventiva; al igual, nosotros también hemos pedido lo mismo como Gobierno Municipal”, manifestó.