Aprehenden a mujer investigada por la muerte de su bebé en Sipe Sipe

La madre del bebé hallado sin vida dentro de un pozo artesanal en Sipe Sipe, Cochabamba, fue aprehendida y este jueves se desarrolla su audiencia de medidas cautelares. La mujer, de 20 años, es investigada por el octavo caso de infanticidio registrado en el departamento.

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, informó que la joven fue ubicada y aprehendida ayer luego de que el fiscal asignado emitiera una orden en su contra. La mujer no se había presentado a reclamar el cuerpo de su hijo y, según el reporte policial, se trasladó al trópico de Cochabamba.

Ontiveros explicó que durante las investigaciones la sindicada relató que el bebé cayó accidentalmente al pozo debido a un descuido. Sin embargo, no le habría proporcionado auxilio y posteriormente se retiró del lugar.

La mujer también expresó su intención de someterse a un procedimiento abreviado. No obstante, la eventual condena deberá ser determinada por la autoridad judicial, mientras se aguarda la resolución de su audiencia.

Antecedentes del caso

El caso se conoció la noche del 21 de octubre, cuando vecinos encontraron el cuerpo del lactante en un pozo artesanal de aproximadamente cinco metros de profundidad, en la zona de Huancarani, municipio de Sipe Sipe.

La autopsia médico-legal estableció que el bebé murió por asfixia por sumersión, es decir, ahogamiento. El Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Con este hecho, la cifra de víctimas de infanticidio en Bolivia llegó a 24 en lo que va del año, según los datos proporcionados por la Fiscalía.