El capitán de la Policía Guillermo Junior Ruiz Guzmán declaró que participó como oficial de apoyo en el operativo realizado el 13 de marzo de 2026 en la vivienda donde fue encontrado Sebastián Marset, en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra. En su declaración informativa, afirmó que recibió instrucciones verbales del coronel Moreno y del teniente coronel Erick Salvador Correa Gonzáles.

Al ser consultado sobre su participación en el operativo, Ruiz sostuvo que su función era brindar seguridad y cumplir las órdenes de sus superiores. También afirmó que Correa estaba a cargo de la intervención.

Uno de los puntos centrales de su declaración se refiere al retiro de objetos del inmueble. “Saqué una de las maletas y la guardé en la camioneta”, respondió cuando le preguntaron si salió de la vivienda con maletas, bolsas o paquetes.

Dijo que cumplía órdenes superiores

Ruiz manifestó que fue designado como oficial de apoyo por instrucciones verbales y que no tenía funciones de toma de decisiones. Además, aseguró que desconocía el objetivo específico de la intervención.

“Mi condición de funcionario público policial cumplo funciones de apoyo y no de toma de decisiones”, declaró.

El capitán también señaló que no elaboró un informe sobre los resultados del operativo porque, según explicó, era personal de apoyo y el responsable de la intervención en el inmueble era el teniente coronel Correa.

Asimismo, afirmó que no tuvo conocimiento de un plan de operaciones para la intervención desarrollada en Santa Cruz.

¿Qué pasó con las maletas?

En otro tramo de su declaración, Ruiz fue consultado sobre el destino del equipaje secuestrado durante el operativo. Su respuesta fue que las maletas fueron llevadas a la ciudad de La Paz, a oficinas del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT).

También indicó que durante la intervención se utilizó una camioneta Toyota Hilux blanca blindada para el traslado y que, una vez concluido el operativo, el vehículo fue devuelto al domicilio donde se encontró a Marset por personal del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) de Santa Cruz.

Sobre los teléfonos celulares, afirmó que utilizó dos dispositivos antes, durante y después del operativo, aunque señaló que durante la intervención empleó solamente uno.

Negó haber sustraído objetos para beneficio propio

Consultado sobre la posible sustracción de dispositivos electrónicos u objetos de valor, Ruiz negó haber actuado para obtener un beneficio personal.

“No he hurtado, no sustraje nada para mi propio beneficio, solo realicé lo que se me ordenó en relación al operativo”, afirmó.

El capitán también indicó que conocía a Correa desde 2015, cuando ambos coincidieron en un destino policial anterior, y que volvieron a trabajar juntos en la Dirección Nacional de Inteligencia.