Padres denuncian paralización de obras y hacinamiento en el centro Genoveva Ríos

Los padres de familia del Centro de Educación Especial Genoveva Ríos, en Colcapirhua, en Cochabamba, denunciaron el retraso en la construcción de nuevas aulas y exigieron al Gobierno central y a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) cumplir los compromisos para reactivar las obras, paralizadas desde hace aproximadamente un año y medio.

El presidente de los padres de familia, Rolando Patzi, explicó que los estudiantes pasan clases en condiciones de hacinamiento debido a la falta de ambientes adecuados. Según indicó, dos paralelos deben compartir un solo salón, una situación que afecta a niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

“Estamos exigiendo que el Gobierno central con UPRE cumpla con lo acordado”, precisó.

De acuerdo con el representante, el proyecto registra un avance físico del 33%, pero los trabajos quedaron paralizados por falta de pagos a la empresa constructora.

Patzi señaló que la UPRE se comprometió a cancelar los montos adeudados hasta el 15 de octubre para permitir la reactivación de la construcción. Sin embargo, los padres mantienen su preocupación por la demora en la entrega de la infraestructura.

Más de 200 estudiantes necesitan nuevos ambientes

El centro alberga a más de 200 estudiantes con discapacidad y también recibe a niños de tres albergues. Los padres consideran urgente contar con las nuevas aulas para mejorar las condiciones de aprendizaje y atender las necesidades educativas de esta población.

Actualmente, algunos cursos están divididos mediante cortinas en espacios con techo de calamina, lo que evidencia las limitaciones de la infraestructura disponible.

“Estamos hablando de niños con capacidades especiales. Tenemos que solidarizarnos”, expresó Patzi, al insistir en que los estudiantes necesitan ambientes adecuados.

Los padres advirtieron que, mientras no se concluya la obra, el centro no puede aceptar nuevas preinscripciones, pese a la necesidad de atención educativa.

El proyecto está destinado a beneficiar no solo a estudiantes de Colcapirhua, sino también a niños y jóvenes del eje metropolitano. Por ello, las familias pidieron a las autoridades priorizar la construcción y cumplir los compromisos asumidos para que los estudiantes puedan contar con espacios dignos y adecuados.