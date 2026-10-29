Quillacollo ofrece más de 150 variedades de flores con precios desde Bs 10

La Asociación de Floricultores de Quillacollo (Asoflorqui) instaló este jueves una feria de flores e invitó a la población a visitar el lugar para adquirir una variedad de especies a precios económicos, directamente del productor al consumidor.

El vicepresidente de Asoflorqui, Diego Díaz, informó que la feria estará instalada hasta el lunes 2 de noviembre en la calle Litoral, detrás del estadio de Quillacollo, con una oferta destinada tanto a compradores particulares como a comerciantes que buscan adquirir flores al por mayor.

“Invitamos a la población a llevarse variedad de flores del productor al consumidor”, expresó Díaz.

Rosas desde Bs 10 la docena

Entre las opciones disponibles se encuentran rosas, claveles, astromelias, jaspia y otras variedades, tanto de campo abierto como de vivero. La feria ofrece más de 150 variedades de flores y diversidad de colores, además de amarros grandes y pequeños y ramos para diferentes preferencias.

De acuerdo con los precios informados por los organizadores, la docena de rosas se comercializa desde Bs 10, mientras que los ramos también se ofrecen desde ese monto. Los amarros de rosas tienen precios desde Bs 60.

Díaz explicó que los costos varían según el tipo de flor, el tamaño del ramo y la cantidad que requiera cada cliente.

La feria está dirigida al público en general y a comerciantes que buscan llevar flores a otros municipios y departamentos. La venta comienza desde las 04:00 de la madrugada en las jornadas establecidas por la asociación.

La ubicación es la calle Litoral, entre la avenida Blanco Galindo y la calle Luis Uría, en Quillacollo. Los productores invitaron a la población a visitar la feria y aprovechar la variedad de flores disponibles con precios directos del productor al consumidor.