¿Dónde viajar en Todos Santos desde La Paz? Precios de pasajes y destinos

El feriado largo por Todos Santos ofrece distintas opciones para quienes planean viajar desde La Paz o realizar actividades turísticas dentro del departamento. Los pasajes a algunas rutas mantienen sus tarifas, mientras que las agencias promocionan caminatas a nevados, recorridos en bicicleta y visitas a atractivos naturales.

En la terminal de Minasa, el pasaje hacia Caranavi se mantiene en Bs 70, pese a que anteriormente costaba entre Bs 40 y Bs 50. Los operadores indicaron que no aplicaron nuevos incrementos y esperan que la demanda mejore durante los próximos días.

En la Terminal de Buses de La Paz también se reporta un leve aumento en la venta de boletos durante la última semana, aunque el movimiento todavía es reducido. Los transportistas atribuyen la baja demanda a las dificultades económicas de los pasajeros y esperan que el feriado impulse los viajes.

¿Cuánto cuestan los pasajes?

Las tarifas varían según el destino y la empresa de transporte. En Minasa, el boleto hacia Caranavi cuesta Bs 70. En la Terminal de La Paz, los operadores señalaron que los precios se mantienen dentro de los rangos habituales, aunque no se detallaron las tarifas de cada ruta.

Actividades turísticas para el feriado

Quienes prefieran aprovechar los días libres sin realizar viajes largos pueden optar por diferentes paquetes de aventura y turismo en el departamento de La Paz.

Caminata al nevado Chacaltaya: el recorrido se ofrece desde Bs 180. La actividad dura aproximadamente una jornada, desde las 08:00 hasta las 15:00.

Camino de la Muerte en bicicleta: el tour comienza entre las 07:00 y las 08:00 y puede extenderse hasta las 20:00. El paquete incluye transporte, bicicleta, equipo de seguridad y alimentación. El precio depende del tipo de bicicleta y los servicios contratados.

Valle de las Ánimas: es otra alternativa para quienes buscan realizar recorridos por atractivos naturales cercanos a la ciudad.

Cholitas peleadoras: las agencias también promocionan visitas para conocer este espectáculo.

Paquetes de montaña y escalada: existen opciones de dos y tres días que incluyen actividades en distintos destinos, entre ellos recorridos y escalada en nevados.

Las empresas de transporte y las agencias de turismo esperan que estas alternativas atraigan a más viajeros durante el feriado largo de Todos Santos. Se recomienda consultar directamente con los operadores la disponibilidad de espacios, los horarios y las tarifas antes de contratar un servicio.