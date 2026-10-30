Porongo invita a celebrar el 'Halloween Camba' este sábado 31 de octubre

El municipio de Porongo se alista para vivir una noche de mitos y leyendas este sábado 31 de octubre, con la realización del 'Halloween Camba' en la plaza principal, una actividad que busca revalorizar las tradiciones y expresiones culturales cruceñas a través de un espectáculo pensado para toda la familia.

La actividad contará con la participación de un elenco teatral, que presentará un show inspirado en personajes tradicionales de Santa Cruz, como los duendes, la viudita, el carretón y el jichi.

La propuesta busca que los niños conozcan, mediante representaciones teatrales, las historias y creencias que formaron parte de la vida de sus abuelos y bisabuelos.

“Lo que tratamos de hacer es no oponernos al Halloween tradicional que se celebra, sino también que lo podamos hacer a nuestra manera, con nuestras expresiones culturales”, señaló uno de los organizadores, al destacar que el público podrá recorrer la plaza y compartir directamente con los personajes durante la actividad.

Asimismo, se realizarán concursos para los niños que asistan disfrazados de personajes cambas. Los organizadores invitaron a las familias a participar de esta propuesta, que busca combinar entretenimiento y tradición, además de transmitir a las nuevas generaciones parte de la identidad cultural cruceña.