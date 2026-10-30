Magisterio anuncia paro de 48 horas contra la descentralización educativa y Gobierno busca diálogo en Cochabamba

El Gobierno ratificó su propuesta de transferir a las gobernaciones la administración de los recursos humanos de los institutos técnicos y tecnológicos, en medio del rechazo del magisterio, que anunció movilizaciones y un paro de 48 horas contra la descentralización de la educación.

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, informó que el Ejecutivo se trasladó a Cochabamba para retomar el diálogo con los representantes del sector, luego de que estos solicitaran que el encuentro se realice este viernes a las 10:30.

“Nosotros ya estamos en la ciudad de Cochabamba, acabamos de llegar a esta hermosa ciudad con toda la esperanza de abrir este diálogo, construir con todos los actores educativos”, manifestó.

Gobierno asegura que los salarios estarán garantizados

Sanjinés explicó que la propuesta no contempla retirar recursos al sector educativo, sino transferir la administración del personal a las gobernaciones, acompañada del financiamiento correspondiente.

Según el ministro, estos recursos estarán asignados por ley y deberán utilizarse exclusivamente para el pago de salarios, sin que las administraciones departamentales puedan destinarlos a otros fines.

“Se obliga a las gobernaciones a utilizar los recursos transferidos para el pago de personal”, sostuvo.

¿Qué responsabilidades asumirían las gobernaciones?

La autoridad señaló que las gobernaciones ya tienen competencias sobre la infraestructura, el equipamiento y los gastos de funcionamiento de los institutos técnicos y tecnológicos. La propuesta busca reunir estas responsabilidades bajo una sola administración.

Entre los cambios planteados está que las gobernaciones puedan gestionar trámites que actualmente deben pasar por el Ministerio de Educación, como la autorización de cambios de domicilio de institutos, la corrección de notas en los sistemas y los procesos de designación de personal.

También se propone que la firma de títulos profesionales se realice en cada departamento, sin que los documentos deban trasladarse hasta La Paz.

“Esos trámites de titulación tienen que venir hasta la ciudad de La Paz para que se firmen allá. Esto es absolutamente ilógico y obviamente muestra un centralismo secante duro”, afirmó Sanjinés.

El Gobierno pide al magisterio sumarse a la propuesta

El ministro sostuvo que la descentralización responde a una nueva configuración del país, en la que las regiones buscan asumir mayores responsabilidades en la formación técnica y profesional.

Asimismo, consideró que parte de la dirigencia del magisterio se resiste a perder espacios de decisión dentro de la administración educativa.

“Yo le pido al magisterio que deje de mentir y que se sume de una vez por todas a esta transformación de la educación”, expresó.

El conflicto se mantiene mientras el sector docente rechaza la propuesta y anuncia medidas de presión. El Gobierno, por su parte, espera que la reunión prevista en Cochabamba permita retomar las conversaciones y avanzar en acuerdos sobre la transferencia de la administración de los recursos humanos.