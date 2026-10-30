¡Atención, familias! El tiempo se acaba. Este viernes 30 de octubre vence el plazo para cobrar el Bono Juancito Pinto mediante la billetera móvil Yasta, del Banco Unión. Los beneficiarios que eligieron esta modalidad tienen hasta hoy para recibir los Bs 300 por estudiante.

Si todavía no realizaste el cobro, ¡no te preocupes! Aquí te explicamos cómo hacerlo desde tu celular, paso a paso.

Antes de comenzar, verifica que cumplas con los siguientes requisitos:

Haber elegido Yasta: Debes haber registrado esta modalidad de cobro durante la actualización de datos realizada en tu unidad educativa, dentro del periodo establecido del 21 de septiembre al 16 de octubre.

Tener la aplicación instalada: Descarga Yasta en tu celular desde la tienda oficial de aplicaciones.

Completar el registro: Debes contar con tu número de celular, carnet de identidad y verificación facial, según el procedimiento de la aplicación.

Si ya tienes tu cuenta habilitada, sigue estas instrucciones:

1. Abre la aplicación Yasta. Ingresa desde tu celular con tus datos de acceso.

2. Entra a las notificaciones. Busca el aviso relacionado con el Bono Juancito Pinto.

3. Verifica que el beneficio esté habilitado. Si aparece disponible, selecciona la opción «Cobrar».

4. Confirma tu identidad. Sigue el procedimiento de seguridad solicitado por la aplicación, que puede incluir tu contraseña de seis dígitos, huella digital o reconocimiento facial.

5. Espera la confirmación. Una vez validada la operación, verifica que los Bs 300 se hayan acreditado correctamente en tu billetera móvil.

6. Utiliza tu dinero. Según las funcionalidades habilitadas para tu cuenta, podrás realizar pagos mediante código QR, efectuar transferencias o retirar efectivo a través de los canales disponibles.

El servicio de cobro mediante Yasta es gratuito y no tiene comisiones.

Si no logras realizar el cobro mediante la billetera móvil dentro del plazo establecido, puedes consultar las alternativas de pago presencial y el cronograma vigente en los canales oficiales del Banco Unión.