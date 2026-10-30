Productores del Chaco impulsan expansión comercial de la miel y sus derivados

Ante la necesidad de fortalecer su comercialización en el territorio nacional, productores de la provincia Villa Vaca Guzmán, en Chuquisaca, y del Chaco cruceño se congregaron para exponer una diversa gama de derivados de la miel en busca de nuevos mercados.

Durante el evento, una de las productoras destacó la diversificación alcanzada al señalar que “estamos presentando aquí nuestra variedad de productos ya transformados también; tenemos una miel ya sacheteada con jugo de limón, le estamos dando el valor agregado a la miel”.

Para garantizar la calidad y consolidar la confianza de los consumidores en el mercado interno, las asociaciones participantes enfatizaron el origen natural y riguroso de sus productos.

Al respecto, la misma productora puntualizó que “esta miel no tiene aditivos ni conservantes que puedan adulterar la miel porque nosotros producimos la miel ecológica; tenemos el sello SPG que nos garantiza que es miel ecológica”.

Asimismo, la presencia regional se vio reforzada por la participación de delegaciones de diversos municipios, sobre lo cual un productor indicó que “todos los municipios de la provincia Cordillera estamos presentes para esta feria para mostrar nuestros productos; estamos en el municipio de Cuevo, Boyuibe y Cabezas”.

Propiedades y beneficios nutricionales

Además de la innovación en sus formatos de presentación, los expositores enfatizaron las bondades nutricionales y energéticas que ofrecen los distintos derivados para el consumo diario de la población.

Sobre este aspecto, una productora manifestó que “la miel cristalizada sirve como energético para todo tipo de edades, tanto de niños como de adultos y también para las personas que hacen ejercicios”.

Con estas iniciativas, el sector busca posicionar sus alternativas saludables como un producto de alta calidad accesible para las familias bolivianas.