La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) suspenderá las restricciones vehiculares en el tramo Bermejo-La Angostura, en Santa Cruz, desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, para facilitar el desplazamiento de pasajeros y vehículos particulares hacia los Valles Cruceños durante el feriado de Todos Santos.

La medida se aplica después de que la carretera fuera habilitada desde las 08:00 de este jueves 29 de octubre, tras permanecer cerrada durante la noche anterior debido a las lluvias que provocaron el desprendimiento de material en distintos sectores.

Los trabajos de emergencia se concentran en el sector de Petacas, donde se desplegó maquinaria pesada y personal especializado para retirar el material desprendido y estabilizar la plataforma.

Mientras continúan estas labores, la ABC estableció horarios de restricción para este viernes 30 de octubre, los cortes de circulación están programados de 09:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:30, con el objetivo de permitir que avancen los trabajos de mitigación.

Las intervenciones forman parte del Plan Nacional de Emergencia y se ejecutan en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, además de la Policía Caminera, que regula el tránsito pesado, principalmente en sentido de subida hacia Samaipata.

La ABC recomendó a los conductores circular con precaución, respetar las señalizaciones de seguridad y mantenerse informados mediante los canales oficiales de la institución sobre cualquier actualización del estado de la carretera.