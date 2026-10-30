Joven albañil sufre graves quemaduras por descarga eléctrica y necesita Bs 50 mil para cirugías

Una jornada de trabajo que debía permitirle llevar el sustento a su familia terminó convirtiéndose en una tragedia para Orlando Paco González, un joven albañil de 27 años que sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba labores de construcción en el municipio de Cotoca.

El accidente ocurrió cuando se encontraba revocando la fachada de una vivienda y accidentalmente entró en contacto con un cable de alta tensión que estaba cerca del lugar donde trabajaba. El impacto de la descarga le provocó graves lesiones en distintas partes del cuerpo.

“Estábamos trabajando, ahí estaba revocando una fachada, en la cual estaba el cable de alta tensión, estaba cerquita, y ahí fue quien me agarró de aquí de mi cabeza y salió por mi pie”, relató Orlando al recordar el momento del accidente.

Tras lo sucedido, el joven permaneció durante una semana en la unidad de terapia intensiva y estuvo hospitalizado por 15 días.

Sin embargo, ante la falta de recursos económicos para continuar cubriendo los elevados gastos médicos y las intervenciones que necesitaba, sus familiares se vieron obligados a solicitar su alta médica.

Las consecuencias de la descarga fueron devastadoras. Orlando presenta quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones en el rostro y daños severos en el cráneo, por lo que requiere cirugías reconstructivas e injertos de piel.

Además, su estado de salud se ha deteriorado con el paso de los días y actualmente enfrenta el riesgo de perder la vista.

La situación también golpea a su familia. Orlando es padre de dos niños, de 3 y 7 años, y debido a sus lesiones no puede trabajar ni generar ingresos para mantenerlos.

Su esposa contó la impotencia que siente al verlo en esas condiciones y no poder salir a buscar trabajo porque debe permanecer al cuidado de sus pequeños.

"Me siento impotente, quisiera irme a trabajar a otro lado, pero no puedo dejar a mis hijos porque son chiquitos”, manifestó entre lágrimas.

Ante esta situación, el padre de Orlando, un adulto mayor, asumió la responsabilidad de ayudar económicamente a la familia y cubrir sus necesidades. “Yo he ayudado a todos, porque quién va a ayudar, él no tiene, no tengo familiares aquí”, expresó.

La familia, de escasos recursos económicos, recurre ahora a la solidaridad de la población, instituciones y empresas para reunir aproximadamente Bs 50.000. Este monto permitirá cubrir las complejas cirugías reconstructivas y los injertos de piel que Orlando necesita.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 697 42 795.