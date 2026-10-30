Bono Juancito Pinto: Mañana finaliza el pago por billetera móvil; conozca los horarios de cobro

El cobro del Bono Juancito Pinto 2026 mediante la billetera móvil Yasta se encuentra totalmente habilitado del 26 al 30 de octubre para los padres, madres y tutores registrados. Esta modalidad permite recibir los Bs. 300 de manera directa en el teléfono celular en el horario de 07:00 a 20:00, requiriendo únicamente que el titular instale la aplicación Yasta, complete sus datos y confirme su identidad tras haber solicitado este método en su unidad educativa.

Esta alternativa digital busca agilizar el proceso y evitar filas en las entidades bancarias para el cobro del incentivo escolar de primaria, secundaria y educación especial. Ante cualquier duda sobre el procedimiento o el registro, las autoridades recuerdan que la línea gratuita 800-10-3223 se encuentra disponible de lunes a viernes, de 8:30 a 16:30, para brindar asistencia telefónica directa.

Otras modalidades disponibles para cobrar el bono

Además de la billetera digital, el Ministerio de Educación mantiene activos los canales tradicionales para garantizar que todas las familias accedan al beneficio. Las opciones alternativas para la recepción de los recursos son las siguientes:

Cobro en entidades financieras: Presentación de la cédula de identidad original y vigente en bancos autorizados (Banco Unión, Fortaleza, Prodem, Ecofuturo, Solidario y cooperativas).

Presentación de la cédula de identidad original y vigente en bancos autorizados (Banco Unión, Fortaleza, Prodem, Ecofuturo, Solidario y cooperativas). Abono en cuenta: Transferencia a la cuenta bancaria del director o maestro habilitado para la posterior entrega presencial en efectivo al apoderado.

Cronograma por carnet para el pago presencial en bancos

Quienes opten por el cobro presencial en ventanillas bancarias en las áreas urbanas deberán asistir según el último dígito de su cédula de identidad. El calendario de atención para los centros urbanos se estructura de la siguiente manera:

Del 26 de octubre al 1 de noviembre: Cédulas terminadas en 1 y 2.

Cédulas terminadas en 1 y 2. Del 2 al 8 de noviembre: Cédulas terminadas en 3 y 4.

Cédulas terminadas en 3 y 4. Del 9 al 15 de noviembre: Cédulas terminadas en 5 y 6.

Cédulas terminadas en 5 y 6. Del 16 al 22 de noviembre: Cédulas terminadas en 7 y 8.

Cédulas terminadas en 7 y 8. Del 23 al 28 de noviembre: Cédulas terminadas en 9 y 0.

En las zonas rurales no rige ninguna restricción por número de cédula de identidad y los apoderados pueden realizar el cobro directamente. Asimismo, a partir del 29 de noviembre el cobro bancario se liberará para todos los rezagados a nivel nacional.

Para el pago presencial en bancos es obligatorio presentar el documento de identidad vigente, dado que la Ley de Bancos impide hacer transacciones con carnets caducados. A pesar de estas restricciones, el ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés, destacó que el proceso avanza a paso firme, alcanzando al 40% de los beneficiarios en los primeros tres días.