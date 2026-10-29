Migración denuncia a tres exfuncionarios por presunto intento de levantar arraigos

Tres exfuncionarios de la Dirección General de Migración en La Paz fueron denunciados ante el Ministerio Público por presuntamente intentar levantar de manera irregular el arraigo de dos personas.

La denuncia fue presentada después de una investigación interna que, según la institución, permitió identificar indicios de una posible vulneración del sistema informático utilizado para gestionar este tipo de medidas.

“Se ha remitido a la fiscalía general del Estado el día de ayer la denuncia con los correspondientes ciudadanos que trabajaban antiguamente”, informó el responsable de la Dirección Jurídica de Migración, Daniel Romero.

Investigación interna detectó irregularidades

De acuerdo con Romero, los informes elaborados dentro de Migración permitieron establecer que se habría intentado modificar información relacionada con medidas de arraigo.

La institución sostiene que existirían elementos para investigar si los exfuncionarios utilizaron o intentaron utilizar accesos internos para beneficiar a dos personas con el levantamiento de esas restricciones.

El caso ahora se encuentra en conocimiento del Ministerio Público, que deberá determinar si existieron responsabilidades penales.

No revelan nombres de los implicados

El responsable jurídico evitó identificar públicamente tanto a los tres exfuncionarios denunciados como a las dos personas que presuntamente habrían sido beneficiadas con el levantamiento del arraigo.

Migración señaló que la reserva busca no interferir con las diligencias que deberá realizar la Fiscalía durante la etapa investigativa.

La denuncia fue remitida con los informes y antecedentes reunidos por la institución.

Será el Ministerio Público el encargado de establecer qué delitos podrían configurarse, si existió acceso irregular al sistema y cuál fue el grado de participación de cada una de las personas investigadas.