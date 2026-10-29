Manfred Reyes Villa envía ayuda humanitaria a Pasorapa ante severa sequía

Ante la emergencia por la sequía que atraviesa el municipio de Pasorapa en el cono sur del departamento, el alcalde municipal de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, confirmó que enviará ayuda humanitaria de manera inmediata. La donación constará de 10 camiones cisterna con agua y dos camiones con forraje, costeados totalmente con sus propios recursos y a título personal, descartando el uso de fondos de la Alcaldía.

La decisión de la autoridad surge tras conocer los reportes periodísticos de la Red Uno de Bolivia, que evidenciaron la crítica situación in situ. Al respecto, el alcalde expresó su preocupación.

"Estoy alarmado realmente por la muerte de tantos animales. Ustedes han visto, porque sé que han estado in situ. Me preocupa realmente el tema de la situación de ellos y bueno, no veo ninguna cooperación hasta el momento y no puedo estar yo con mis brazos cruzados. Yo he decidido llevarles un camión de forraje para alimentos, he decidido llevarles 10 cisternas que vamos a partir esta noche".

El convoy partirá la noche de este jueves rumbo a Pasorapa con los suministros esenciales para mitigar el impacto ambiental y económico que sufren los productores de la zona.

Reyes Villa explicó detalles sobre el abastecimiento del líquido elemento, señalando que evaluará dejar los camiones en el lugar de forma temporal.

"Voy a ver si realmente se pueden recargar, porque en realidad nosotros le estamos llevando agua de acá. No sé de dónde pueden recargar ellos, porque lo que no hay es agua. Entonces voy a ver si les dejo algo de cisternas, porque no se olvide que yo también aquí tengo que tener los cisternas para el agua solidaria en Cochabamba".

Las acciones de auxilio se ejecutan de manera urgente debido a que el ganado continúa muriendo cada día, incrementando de forma alarmante las pérdidas económicas para las familias de la región afectada.