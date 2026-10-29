¡Cubierto de abejas! Apicultor sorprende en congreso internacional de Muyupampa

El municipio de Villa Vaca Guzmán (conocido popularmente como Muyupampa), en el departamento de Chuquisaca, acoge el Primer Congreso Internacional de Veterinaria y Zootecnia Sostenible, un evento académico y productivo que tiene lugar en la Facultad Integral Defensores del Chaco.

El encuentro reúne a expertos nacionales e internacionales para capacitar a productores locales, ganaderos, apicultores y actores del sector de la piscicultura mediante un espacio de transferencia técnica y científica.

Intercambio de conocimientos y desafíos productivos

Durante el evento, el decano de la facultad organizadora, Edgar Ibarra, señaló que la iniciativa busca estrechar lazos profesionales y actualizar conocimientos en áreas específicas de la producción animal gracias a la presencia de ponentes de trayectoria nacional e internacional.

En paralelo al congreso, se desarrolla un encuentro comercial de la miel del Chaco, cuyo objetivo central es gestionar y abrir nuevos horizontes de mercado para los productores apícolas de la región.

Sobre la necesidad de comercialización, el subgobernador de la provincia Cordillera, Pedro Luis Soliz, explicó los retos actuales del sector.

"Es bastante el producto que tenemos ahora, pero no hay el mercado. Entonces, el objetivo de este encuentro es hacer de que no solamente Santa Cruz nos consuma, sino también de poder llevar el mercado a los diferentes departamentos y, por qué no decir, a otros países. Hay mucha producción, hay bastante, hay mucho incentivo con el tema de la apicultura y, bueno, aquí estamos justamente para eso", comentó Soliz.

Concientización ambiental a través del "baño de abejas"

Uno de los momentos más llamativos de la jornada fue la intervención de Eusebio Pinto, un apicultor proveniente de la comunidad Pilipilcito (distrito de Thíumayu, dentro del área protegida Serranía de León, municipio de Padilla), quien realizó una demostración de apicultura mediante la técnica conocida como "baño de abejas", cubriendo su cabeza con cientos de insectos.

Pinto explicó que el propósito de esta singular muestra es generar conciencia sobre la importancia de proteger a las abejas y preservar el medio ambiente:

"El objetivo de poder, pues, visibilizar las abejas ante la sociedad es primero cuidar las abejas y también preservar el medio ambiente. Y asimismo también de que la picadura de la abeja no es veneno mortal, sino un remedio más para el humano, y los derivados de la colmena —como la miel, propóleo y polen— son de altos beneficios para la nutrición", indicó el apicultor.

Asimismo, detalló que la convivencia pacífica con las abejas requiere perder el miedo y comprender la dinámica de la colmena, donde la presencia de la reina y sus feromonas guía al grupo, destacando que estas prácticas buscan promover la conservación ambiental para asegurar frutos abundantes en los cultivos y mantener el equilibrio ecológico.