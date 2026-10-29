La tarde de este jueves 29 de octubre, el capitán de la Policía Boliviana Guillermo Junior Ruiz Guzmán fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Centro de Reinserción Social de Qalauma, ubicado en el municipio de Viacha, para cumplir los seis meses de detención preventiva dictados por la Justicia.

El oficial se encuentra bajo investigación penal en el marco de las pesquisas relacionadas con el caso Sebastián Marset, específicamente por las presuntas irregularidades vinculadas a la extracción y ocultamiento de maletas desde un inmueble que pertenecía al narcotraficante uruguayo.

El Ministerio Público procesa al capitán Ruiz por la presunta comisión de cinco delitos: peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo. Las investigaciones se intensificaron tras el hallazgo de cuatro maletas en un depósito del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT) en La Paz. Dichos elementos habrían sido retirados de una propiedad vinculada a Marset.

Durante su audiencia cautelar y previo a su traslado, la defensa legal del capitán sostuvo que este actuó bajo órdenes de mandos superiores para ubicar los equipajes y que, tras dar con ellos, procedió a entregarlos a sus superiores. Asimismo, el oficial ha negado haber actuado con fines de lucro personal.

Las autoridades judiciales y el Ministerio Público continúan con las diligencias investigativas para determinar el grado de participación de otros efectivos policiales o civiles en el encubrimiento y la sustracción de bienes en este caso que ha sacudido a la institución del orden.

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