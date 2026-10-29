Invitan a una marcha en Santa Cruz para aprender a reconocer un ACV y salvar vidas

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), en Santa Cruz realizarán una marcha de concientización, que partirá a las 15:30, desde la Plaza del Estudiante hasta la Manzana Uno.

El neurólogo clínico, José Martín Daza, quien visitó El Mañanero de la Red Uno, invitó a la población a participar de la marcha. Asimismo, mostró una polera sublimada con los síntomas del ACV.

“Esta marcha se va a desarrollar a partir de las 15:30, desde la plaza del estudiante hasta la manzana uno, ahí se van a concentrar para hablar sobre cómo prevenir, cómo reconocer y cómo tratar este evento cerebrovascular. Si es que lo tenemos, también hay un tratamiento”, dijo Daza.

¿Qué es el accidente Cerebrovascular?

El neurólogo clínico explicó que “el ACV es conocido como un evento cerebrovascular, nosotros también, lo conocemos como embolia, y es un daño al cerebro, que existe por la parte vascular, que pueden ser de dos tipos: Uno, cuando llega un coágulo a la cabeza y se obstruye el flujo sanguíneo cerebral, y esa parte del cerebro se muere. Y otra, cuando sangra una de las arterias del cerebro, y el cerebro también sufre en ese momento. Y en ese momento que no llega sangre al cerebro, se me puede paralizar la cara, un brazo o la pierna, puedo perder el equilibrio, la visión, pero todo esto es tratable y prevenible”.

¿Cuáles son los síntomas?

El especialista mencionó que para identificar los síntomas del ACV utilizan un memotécnico. “Actualmente utilizamos la palabra héroe, la ¨H¨ es de habla, no puedo hablar bien, no puedo pronunciar la palabra, no puedo decir las cosas; la ¨E¨ es de extremidades, si tengo debilidad de un brazo o una pierna; la ¨R¨ es de rostro, si mi rostro se desvió y la ¨O¨ es de ojos, de la visión, si pierdo la visión”.

“Si estoy pasando uno de estos síntomas, estoy sufriendo un accidente cerebrovascular, hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros tenemos un periodo de tiempo para tratar eso, por lo cual no hay que esperar, y hay que acudir a la clínica, al hospital, para ser tratado”, apuntó Daza.

Asimismo, añadió que a partir de los 25 años, uno de cada cuatro personas va a desarrollar un evento cerebrovascular, “entonces, todos estamos predispuestos a eso”, dijo.

¿Cómo prevenir?

El experto mencionó que el ACV se puede prevenir controlando la hipertensión arterial, regulando la presión, controlando el tabaquismo, dejando de fumar y de consumir bebidas alcohólicas. “Se recomienda 150 minutos de ejercicio por semana, la alimentación, controla la glucosa en la sangre, el azúcar en la sangre y controlar el colesterol. Si yo controlo todos esos factores de riesgo, la probabilidad de que sufra un evento cerebrovascular, la verdad que es muy bajo”, sostuvo.

Actualmente la población es muy sedentaria, pasa muchas horas en la pantalla, los niños y adolescentes no hacen ejercicio, lo que lleva al sobrepeso. Factores que influyen para un evento ACV, concluyó Daza.