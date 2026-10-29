¡Pan a Bs 0,70! Doña Nora conquista a los vecinos de La Paz con precio accesible

En medio de la preocupación por el precio del pan, el horno de doña Nora, ubicado en Villa Victoria, La Paz, se ha convertido en una alternativa para las familias que buscan ahorrar. Allí, cada unidad se vende a Bs 0,70, un costo que atrae a compradores de diferentes barrios.

“Vienen de diferentes barrios, la mayoría de la Villa, pero la Villa es muy grande, entonces todavía se puede ajustar al bolsillo de todas las familias”, explicó doña Nora, quien destacó que comprar directamente del productor permite acceder a un precio más conveniente.

Doña Nora mantiene el precio pese a las dificultades

La panificadora lleva varios años en el oficio y relató que fue apartada de la Federación de Panificadores después de vender el pan a Bs 0,50.

Ahora espera acceder a la harina a precio preferencial establecida por el Gobierno para mantener un costo accesible para sus clientes.

Vecinos preparan la venta de pan a Bs 0,70

La iniciativa también busca extenderse a otros sectores de La Paz y El Alto. Dirigentes vecinales que anteriormente impulsaron la venta de pan a Bs 0,40 anunciaron que retomarán la comercialización a Bs 0,70 por unidad, en coordinación con panificadores y autoridades locales.

“Vamos a volver con la venta del pan a 0,70 centavos, estamos coordinando con algunas autoridades más para que nos puedan ayudar con el tema de la logística y nosotros poder vender”, señaló uno de los dirigentes.

La previsión es iniciar la venta durante esta semana o, a más tardar, la siguiente. Entre los puntos identificados figuran la zona Sur, el área periférica de La Paz y El Alto.

Los organizadores indicaron que la iniciativa podría replicarse diariamente, según la disponibilidad de recursos y la coordinación logística. Para concretarla, solicitaron apoyo con mesas que permitan instalar los puntos de venta.

La propuesta busca ofrecer una alternativa frente al precio de Bs 1 por unidad y contribuir a reducir el gasto de las familias en un producto básico de la canasta familiar.