Magistratura ordena revisar expediente de extranjeros liberados por el juez Primo Flores

El Consejo de la Magistratura instruyó a sus unidades de Transparencia y Control revisar el expediente de los ciudadanos extranjeros que fueron liberados por el juez Primo Felipe Flores Rodríguez. La institución también solicitó información sobre los procesos disciplinarios que enfrenta el magistrado, quien registra varias suspensiones por faltas graves.

El representante distrital del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, Emilio José Arredondo Cacho, informó que ya se emitió un instructivo para que un equipo se presente en el juzgado y examine los antecedentes del caso. Los resultados serán recopilados en un informe técnico que posteriormente será remitido a la Sala Plena de la institución, en Sucre.

“Se ha emitido ya un instructivo a la Unidad de Transparencia y de Control y en este momento el equipo que ya he mencionado va a hacerse presente en este juzgado para poder revisar este expediente y tener una información y hacer un informe técnico para poder informar también a Sala Plena del Consejo de la Magistratura en Sucre”, señaló Arredondo en contacto con Notivisión.

La revisión también apunta a establecer la situación disciplinaria actual del juez Flores. Según el representante distrital, el magistrado ya fue suspendido en diferentes oportunidades como resultado de procesos disciplinarios anteriores.

“Él tiene procesos disciplinarios en los cuales ya ha sido suspendido en algunas ocasiones. En este momento desconozco, la verdad, si es que tiene un proceso disciplinario abierto, pero estamos solicitando información a las unidades y a los jueces disciplinarios para poder revisar esto”, manifestó.

Consultado sobre la gravedad de las denuncias, Arredondo indicó que, según su conocimiento, los procesos estuvieron relacionados con faltas graves. Sin embargo, aclaró que todavía no cuenta con información precisa sobre la cantidad de procesos y suspensiones registrados contra el juez.

Para obtener datos oficiales, la representación distrital solicitó informes a los tres jueces disciplinarios, cuyos antecedentes permitirán conocer el historial de las actuaciones y sanciones impuestas al magistrado.