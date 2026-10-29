“De tres a ocho camas”: ampliarán la sala de hemodiálisis del hospital San Juan de Dios

El hospital San Juan de Dios ampliará la capacidad de su sala de hemodiálisis de tres a ocho camas, como parte de un proyecto de reconstrucción que busca mejorar la atención de los pacientes con enfermedad renal que dependen de este tratamiento. La intervención contempla la renovación de los ambientes, la instalación de conexiones individuales para cada cama y la construcción de nuevos baños.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y la vicegobernadora Paola Aguirre participaron este jueves en el inicio de los trabajos, que apuntan a ofrecer mejores condiciones a las personas que acuden al establecimiento para recibir su tratamiento de manera gratuita.

Actualmente, la unidad realiza 16 sesiones de hemodiálisis al día, unas 480 al mes y cerca de 5.700 al año. Con la ampliación, se busca contar con espacios más adecuados para atender a los pacientes y sus familiares, además de mejorar las condiciones de funcionamiento de esta área hospitalaria.

Gobernación y Damas Cívicas se unen para ampliar la atención a pacientes renales. FOTO: Gobernación cruceña.

Durante el acto, Velasco agradeció a las Damas Cívicas Cruceñas en Estados Unidos por su aporte económico y destacó la importancia de la colaboración para concretar mejoras en los servicios de salud.

“Estamos trayendo ocho máquinas más de hemodiálisis para esta sala, cosa que es un número muy importante porque va a poder incrementar la cantidad de pacientes que vamos a tratar”, afirmó el gobernador, al referirse al equipamiento previsto para fortalecer la atención.

La vicegobernadora Aguirre informó que las Damas Cívicas financiarán el 80% de la inversión, mientras que la Gobernación cubrirá el 20% restante. Destacó que el aporte de las compatriotas que viven en el exterior será clave para hacer realidad la reconstrucción.

“Sin las Damas Cívicas Cruceñas en Estados Unidos esta reconstrucción no sería posible. Ellas aportan el 80% de la inversión. Detrás de esa cifra hay algo que ningún presupuesto puede comprar: el amor por su tierra”, manifestó.

Más mejoras para el hospital

La intervención forma parte de un conjunto de trabajos impulsados para recuperar y mejorar los servicios del hospital San Juan de Dios. Según Aguirre, ya se habilitaron cuatro monitores nuevos en quirófano y se realizaron labores de mantenimiento en las áreas de medicina interna, neurología, neurocirugía, emergencia y consulta externa.

Gobernación y Damas Cívicas se unen para ampliar la atención a pacientes renales. FOTO: Gobernación cruceña.

También informó que está en proceso de contratación la reparación del ascensor del servicio de cirugía, con una inversión superior a Bs 141.000. La previsión anunciada es que vuelva a funcionar en noviembre.

Para ese mismo mes, la Gobernación proyecta reactivar la planta de oxígeno, que permanece fuera de servicio desde hace dos años, y poner en funcionamiento equipos destinados a quirófano y consulta externa, entre ellos las torres de laparoscopia, craneótomo y endoscopía.

Gobernación y Damas Cívicas se unen para ampliar la atención a pacientes renales. FOTO: Gobernación cruceña.

Velasco aseguró que la salud será una prioridad de su gestión y comprometió recursos para garantizar los tratamientos de hemodiálisis, mejorar la infraestructura hospitalaria y cumplir con el pago oportuno de los salarios del personal médico y de los trabajadores del sector.

El gobernador también señaló que su administración buscará combatir la corrupción dentro del sistema de salud y volvió a plantear una distribución de recursos del 50/50 entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales, con el argumento de que una mayor disponibilidad de fondos permitiría responder mejor a las necesidades de la población.