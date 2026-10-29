Todos Santos: Familias apuran el pintado de nichos en el último día permitido en Santa Cruz

A pocas horas de la celebración de Todos Santos, los cementerios de la capital cruceña registran un movimiento intenso y a contrarreloj. Este jueves marca el vencimiento del plazo otorgado por el municipio para que las familias realicen los trabajos de refacción, pintado y mantenimiento de los nichos donde descansan sus seres queridos.

En el tradicional cementerio La Cuchilla, ubicado sobre la avenida Moscú, la jornada de este mediodía se vive con un intenso trajín. Cientos de personas y trabajadores independientes aprovechan los últimos minutos permitidos para dejar en óptimas condiciones las sepulturas.

Apuro y tradición en La Cuchilla

Desde tempranas horas, los pasillos del camposanto muestran una alta concurrencia. Baldes de pintura, brochas, escobas y cemento son los protagonistas mientras los deudos buscan cumplir con las normativas ediles antes del cierre del plazo.

Testimonios de los ciudadanos reflejan la prisa característica de estas fechas. "Estamos limpiando todo. Nos dieron hasta las cuatro y media de la tarde", comentó uno de los trabajadores en el lugar. "Estamos en los últimos días, estamos terminando y ya nos vamos también. Pintado y limpieza también", señaló otro de los presentes mientras daba los últimos retoques. "Resulta que nosotros tenemos la mala costumbre de acordarnos a lo último. Es por ello que estamos ahorita dándole a toda mecha" reconoció con autocrítica y apuro un visitante que colaboraba con las labores familiares.

El pintado de las lápidas y nichos no solo responde a una exigencia municipal para mantener el orden y la estética de los espacios públicos, sino que forma parte profunda de la tradición boliviana de preparar el reencuentro espiritual con quienes ya partieron, honrando su memoria con devoción y cuidado en vísperas de la festividad.