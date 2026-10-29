Aprehenden a Edmundo Novillo: Exministro de Defensa queda en celdas policiales por el caso Radares

El exministro de Defensa, Edmundo Novillo, fue aprehendido este jueves tras prestar su declaración informativa en la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, en el marco de las investigaciones por el denominado caso Radares.

La comparecencia de la exautoridad giró en torno al proceso de adquisición de 13 radares, de los cuales, según los antecedentes del caso, únicamente dos se encuentran funcionando. Al concluir la declaración ante el Ministerio Público y los investigadores asignados, las autoridades determinaron su aprehensión y fue conducido a celdas de la Felcc, donde permanecerá a la espera de su audiencia cautelar.

En un breve contacto con los medios de comunicación tras conocerse la medida, Novillo aseguró que se presentó de manera voluntaria ante las oficinas policiales y calificó de injusta la orden de aprehensión emitida en su contra. Su equipo legal anunció que asumirá las acciones y representaciones jurídicas correspondientes para defender su situación legal.

La investigación indaga supuestas irregularidades en la contratación y compra de los equipos de vigilancia aérea, apuntando a un presunto daño económico al Estado que asciende a más de un millón de bolivianos. Las autoridades continuarán con las diligencias procesales en las próximas horas para definir el curso formal de la imputación.

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FOTOS/Daniel MIRANDA @APGNoticiasBo