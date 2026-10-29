Intensifican rastrillaje en Sacaba ante la presunta muerte de un hombre secuestrado hace tres semanas

Las labores policiales continúan de manera intensa en el municipio de Sacaba con operativos de rastrillaje orientados a ubicar a una persona que fue secuestrada el pasado 6 de octubre. A tres semanas del hecho, las autoridades policiales despliegan a su personal ante la presunción de que el hombre ya no se encontraría con vida.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba se refirió a las acciones que se ejecutan en el terreno.

"Bueno, seguimos con la labor de rastrillaje, tratando de ubicar a la supuesta persona que hubiese sufrido un secuestro. Estamos realizando y estamos desplegando todo nuestro personal para ubicar, en caso extremo, el cuerpo del secuestrado para poder continuar con las investigaciones pertinentes", dijo la autoridad policial.

Asimismo, la autoridad policial detalló que las diligencias procesales avanzan por iniciativa propia de la institución.

"Esta investigación la estamos realizando de oficio, ya que las personas denunciantes no se han constituido nuevamente acá a la Felcc. Los denunciantes identificaron a la persona y es por eso que nosotros, en base a esa denuncia, estamos continuando con las investigaciones", agregó.

Mientras la Policía mantiene la esperanza de hallar a la víctima con vida, los trabajos de rastrillaje desplegados durante este mes de octubre apuntan a esclarecer los hechos y dar con los responsables de este presunto delito que ha movilizado a los efectivos del orden en la región.