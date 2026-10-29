¡Oficial! Gobierno confirma feriado nacional por Todos Santos

El Ministerio de Trabajo confirmó que este lunes 2 de noviembre de 2026 será feriado nacional en conmemoración del Día de Todos los Difuntos, por lo que se dispone la suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio boliviano.

La determinación fue comunicada mediante el documento DGTHSO-0047/2026, emitido este jueves 29 de octubre por la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional.

Feriado es de cumplimiento obligatorio

El comunicado recuerda que la disposición se encuentra respaldada por el inciso i) del artículo 2 del Decreto Supremo N° 2750, de 1 de mayo de 2016, y el artículo 5 del Decreto Supremo N° 5521, de 13 de enero de 2026.

Además, el Ministerio de Trabajo señala que el feriado es de cumplimiento obligatorio, conforme a lo establecido en el parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado.

Suspensión de actividades en todo el país

La medida alcanza tanto al sector público como al privado, por lo que las actividades laborales quedarán suspendidas durante la jornada del lunes.

“Se recuerda a la población en general que el lunes 2 de noviembre de 2026 se constituye en feriado nacional, en conmemoración del ‘Día de Todos los Difuntos’”, señala el comunicado.

Todos Santos: memoria y tradición

El Ministerio destacó que la fecha busca preservar las tradiciones vinculadas a Todos Santos y recordar a los seres queridos fallecidos.

“En esta fecha de memoria y encuentro, reafirmamos el valor de nuestras tradiciones y el recuerdo de nuestros seres queridos, fortaleciendo los lazos familiares y nuestra identidad cultural”, indica el pronunciamiento.