“Voy a aportar con todo lo que pueda”: exministro ingresó a celdas de la Felcc

“Voy a aportar con todo lo que pueda”, afirmó el exministro de Defensa Edmundo Novillo antes de ingresar a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, luego de ser aprehendido dentro de la investigación por el denominado caso Radares.

La exautoridad sostuvo que será la etapa investigativa la que determine las responsabilidades por los hechos indagados y aseguró que colaborará con las pesquisas.

“Considero que está en una etapa investigativa y la etapa investigativa va a determinar. Yo voy a aportar con todo lo que pueda”, manifestó Novillo mientras era conducido a dependencias policiales.

Novillo también manifestó que las decisiones relacionadas con el proceso investigado no habrían sido asumidas de manera individual.

“Todos hemos tomado la decisión”, señaló, aunque corresponderá al Ministerio Público establecer las responsabilidades individuales dentro del proceso.

Fue aprehendido después de declarar

Novillo se presentó ante la División de Corrupción Pública de la Felcc para brindar su declaración informativa dentro de la investigación vinculada a la adquisición de 13 radares de vigilancia aérea.

Una vez concluida su declaración, el Ministerio Público dispuso su aprehensión y posteriormente fue trasladado hasta celdas policiales.

La investigación analiza presuntas irregularidades relacionadas con la contratación y funcionamiento de los equipos adquiridos por el Estado.

Investigación por el caso Radares

Entre los aspectos que son investigados se encuentra el funcionamiento de los radares adquiridos y un presunto daño económico al Estado.

La situación jurídica de Novillo deberá ser definida conforme avance el proceso y se establezca si corresponde la aplicación de medidas cautelares.

Dentro este caso también son acusados los exministros de defensa Reymi Ferreira y Javier Zabaleta (gestión de Evo Morales) y Fernando López (gestión Jeanine Añez).