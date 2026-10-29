Las diez líneas de Mi Teleférico ampliarán horario por Halloween

La empresa estatal Mi Teleférico anunció que este sábado 31 de octubre ampliará excepcionalmente su horario de operaciones hasta las 23:00 en todas sus líneas, con el objetivo de facilitar el traslado de la población durante las actividades previstas por Halloween.

El servicio comenzará a las 06:30 y se extenderá hasta las 23:00, permitiendo que familias, jóvenes y niños cuenten con una alternativa adicional de transporte para movilizarse durante la jornada.

Diez líneas funcionarán hasta las 23:00

La ampliación alcanzará a las diez líneas del sistema, que estarán disponibles durante una mayor cantidad de horas respecto al horario habitual.

Según Mi Teleférico, la medida busca brindar una opción de transporte segura, cómoda y eficiente para las personas que participen en encuentros, recorridos y actividades recreativas durante Halloween.

“En Mi Teleférico queremos que nuestros usuarios disfruten de Halloween con tranquilidad, contando con más tiempo para trasladarse y compartir con sus familias y amigos”, manifestó el gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Christian Eduardo Rojas.

La autoridad señaló que la extensión excepcional del servicio responde a las necesidades de los usuarios durante una jornada con mayor movimiento de personas.

Recomiendan planificar los viajes

Mi Teleférico pidió a los usuarios tomar previsiones y organizar con anticipación sus desplazamientos para aprovechar la ampliación extraordinaria del horario.

También recomendó a padres y madres de familia mantener una supervisión permanente de los niños durante los viajes y el ingreso y salida de las estaciones.

Entre las normas que la empresa recordó se encuentran no consumir alimentos dentro de las cabinas, permanecer sentados durante el trayecto y evitar correr dentro de las estaciones.

La empresa señaló que la medida forma parte de las acciones destinadas a fortalecer el servicio de transporte y facilitar la movilidad de la población durante fechas de alta concurrencia.