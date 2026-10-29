“Los ojos del país están puestos en Urioste”: Samuel pide esclarecer audios atribuidos a Cerimedo

El empresario y político Samuel Doria Medina pidió al fiscal general del Estado, José Armando Urioste, iniciar una investigación “real e independiente” sobre los audios atribuidos a Fernando Cerimedo, en los que supuestamente aparecen conversaciones con altas autoridades del Gobierno.

Doria Medina sostuvo que el nuevo Fiscal General interino tiene una “oportunidad de oro” para cambiar el rumbo de la Justicia y consideró que la investigación no debería demorarse más.

“El fiscal no puede dilatar más esta pesquisa o nadie va a creer en su independencia”, escribió en sus redes sociales.

Pide verificar la autenticidad de los audios

El líder de Unidad Nacional planteó tres acciones concretas para avanzar en la investigación.

La primera consiste en determinar si los audios son auténticos, aunque cuestionó que esa verificación sea realizada únicamente por instancias forenses estatales y propuso recurrir a empresas independientes especializadas.

Los audios difundidos en las últimas semanas han sido atribuidos a Cerimedo y a diferentes autoridades, pero su autenticidad aún debe ser establecida mediante peritajes técnicos. Legisladores de distintas fuerzas políticas también solicitaron investigaciones y verificaciones sobre las grabaciones.

Plantea revisar patrimonio y movimientos financieros

Como segundo punto, Doria Medina pidió investigar el patrimonio y los movimientos financieros de todas las personas que aparezcan en aquellos audios que sean determinados como auténticos.

Su tercer planteamiento apunta a que, si durante las investigaciones se encuentran elementos suficientes, se proceda contra los sospechosos de hechos de corrupción contra el Estado.

“Esta acción es imprescindible para darle sostenibilidad al Gobierno y a la democracia. Los ojos del país están puestos en José Armando Urioste”, manifestó.

En los últimos días continuaron circulando grabaciones atribuidas a Cerimedo en las que se menciona a distintas autoridades. Algunos de los señalados han evitado pronunciarse sobre su autenticidad y han pedido que sea la Justicia la que determine si el material es verdadero o falso.