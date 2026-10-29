Policía transmite patrullajes por TikTok en El Alto

La Policía de El Alto comenzó a realizar transmisiones en vivo por TikTok durante sus patrullajes preventivos, con el objetivo de mantener una interacción directa con los vecinos y recibir información sobre focos de inseguridad en diferentes zonas de la urbe alteña.

El comandante policial de El Alto, coronel Limbert Coca, explicó que esta modalidad complementa los operativos que se desarrollan en sectores donde se identificó una mayor incidencia de faltas, contravenciones y delitos.

Entre las zonas priorizadas se encuentran la Feria 16 de Julio, 12 de Octubre, Ciudad Satélite, Ciudad Seco, Villa Adela y Senkata, entre otros sectores.

Vecinos pueden reportar hechos durante las transmisiones

Coca señaló que, mediante los patrullajes transmitidos en vivo, la población puede enviar mensajes relacionados exclusivamente con temas de seguridad ciudadana.

“La ciudadanía puede participar. Solamente recibimos información en torno a seguridad ciudadana”, explicó.

La autoridad aclaró que no serán considerados mensajes relacionados con conflictos particulares entre vecinos, ataques contra otras personas o contenidos que no estén vinculados con hechos de inseguridad.

Además de la interacción digital, la Policía invitó a los vecinos a participar físicamente de los patrullajes para señalar lugares considerados peligrosos en sus barrios.

Detectaron bares clandestinos y consumo de alcohol

Según el jefe policial, durante los primeros días de aplicación de esta modalidad se recibió información que permitió realizar intervenciones en diferentes puntos de El Alto.

“Se ha logrado detectar bares clandestinos, plazas donde estaban consumiendo bebidas alcohólicas y todos ellos han sido intervenidos por la Policía”, informó Coca.

La información recibida mediante las transmisiones es procesada por personal policial y, cuando corresponde, se dispone el envío de otro patrullero hasta el lugar denunciado.

También localizaron personas extraviadas

El comandante destacó que la interacción con los usuarios también permitió obtener información para la localización de personas reportadas como extraviadas.

“Se ha logrado también detectar, en alguna oportunidad, la recuperación de personas que estaban extraviadas”, señaló.

La Policía considera que esta modalidad permitirá fortalecer la recuperación de espacios públicos y mejorar la respuesta ante denuncias ciudadanas.

Patrullajes en vivo serán jueves, viernes y sábado

Los patrullajes preventivos con transmisiones en TikTok serán programados principalmente para los días jueves, viernes y sábado.

“El objetivo es identificar plenamente esos focos de inseguridad y poder contrarrestar el delito”, explicó Coca.

La Policía pidió a los vecinos acompañar esta iniciativa y proporcionar información que permita intervenir en zonas donde se registren hechos que afecten la seguridad ciudadana.