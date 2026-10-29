Diputada ve una posible “cortina de humo” tras aprehensión de exministro Novillo

La aprehensión del exministro de Defensa Edmundo Novillo por el denominado caso Radares generó diferentes reacciones en la Asamblea Legislativa, donde parlamentarios de oposición pidieron una investigación completa y respeto al debido proceso, mientras una diputada calificó las recientes acciones judiciales como una posible “cacería de brujas”.

La diputada de Alianza Popular Claudia Herbas sostuvo que las investigaciones deben avanzar, pero cuestionó que las aprehensiones puedan utilizarse para desviar la atención de otros temas políticos.

“No se puede empezar a hacer una cacería de brujas solamente para generar cortinas de humo, como está pasando con los 13 audios ya de Cerimedo”, manifestó.

“Nadie puede quedar impune”

Herbas señaló, sin embargo, que todas las denuncias deben ser investigadas y que ninguna persona que haya cometido irregularidades debería quedar al margen de la Justicia.

“Se tiene que empezar a investigar todo. Nadie puede quedar impune, pero lo importante es que se investigue con debido proceso”, afirmó.

Sus declaraciones se producen después de que Novillo fuera aprehendido este jueves tras prestar su declaración ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades vinculadas al Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito y Tráfico Aéreo (Sidacta).

Libre pide respeto al debido proceso

Por su parte, el senador de Libre Julio Román pidió que las investigaciones contra la exautoridad se desarrollen respetando las garantías correspondientes.

“Si lo encuentran culpable, bueno, que asuma su responsabilidad como cualquier ciudadano o como cualquier exautoridad de este país”, señaló.

Novillo es investigado por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, según el reporte policial divulgado este jueves.

Novillo aguarda imputación en celdas

Tras su declaración informativa, Novillo fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.

El exministro permanece a la espera de que el Ministerio Público defina su situación procesal y presente, si corresponde, la imputación formal para posteriormente desarrollar una audiencia de medidas cautelares.

Dentro del mismo caso también fueron denunciados los exministros de Defensa Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Luis Fernando López, además de otras personas investigadas por las presuntas irregularidades en el proyecto.