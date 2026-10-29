Las autoridades del Ministerio Público cuantificaron oficialmente que el dinero secuestrado en los recientes allanamientos asciende a 467 mil dólares y 42 mil bolivianos.

La medida se ejecutó dentro de la investigación por presunta malversación de fondos contra el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández.

Previo al informe definitivo, el fiscal asignado al caso, Enrique Flores, coordinó los trabajos con efectivos policiales y un Notario de Fe Pública para establecer la cifra exacta antes de comunicarla a la población.

Actualmente, el exedil cumple una detención preventiva de 180 días en el penal de Palmasola mientras el proceso penal continúa bajo la dirección de la Fiscalía.

Justificación de la defensa

La representación legal del exalcalde, asumida por el abogado Samuel Durán, sostuvo que los recursos incautados provienen de la venta previa de un inmueble concretada en el mes de junio.

Según la defensa, los pagos del comprador se realizaban de manera parcial y el monto acumulado estaba destinado a la adquisición de otra vivienda.