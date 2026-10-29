El abogado del exalcalde cruceño Johnny Fernández, Samuel Durán, aseguró que el dinero secuestrado durante el allanamiento proviene de la venta de un inmueble realizada con anterioridad.

Explicó que la operación se habría concretado en junio y que los pagos se efectuaban de manera parcial, mientras que los recursos estaban destinados a la compra de otra vivienda.

“Él vende un inmueble. De ese inmueble recibe los recursos, parte de los recursos, porque no era todo lo que estaba ahí. Creo que algo así de 120 mil dólares. No conozco la suma con exactitud”, declaró Durán al explicar el origen del dinero encontrado durante el operativo.

El abogado señaló que la venta estaba respaldada por documentación que, según afirmó, fue presentada durante la audiencia de medidas cautelares. Explicó que la transacción contemplaba un plan de pagos debido al monto de la operación.

“La venta se hace en el mes de junio, si no me equivoco, pero son pagos que se vienen haciendo parciales, es decir, en dos meses tanto, en dos meses tanto, en dos meses tanto. Tiene un plan de pago porque el monto es un poco elevado, entiendo”, sostuvo.

De acuerdo con la explicación del jurista, Fernández había vendido su anterior domicilio y tenía previsto utilizar parte de esos recursos para pagar la cuota inicial de otra vivienda.

Sin embargo, Durán aclaró que no pudo verificar cuánto dinero fue contabilizado durante el allanamiento ni qué documentos fueron secuestrados, debido a que, según su versión, no le permitieron ingresar al inmueble mientras se desarrollaba el operativo.