En el marco de la investigación por presunta malversación de fondos contra el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, el Ministerio Público secuestró dinero durante un allanamiento. El fiscal asignado al caso, Enrique Flores, indicó que el monto total todavía no fue establecido oficialmente.

“En realidad, en el allanamiento que fue ejecutado ayer (miércoles), evidentemente se secuestraron algunos montos de dinero. Preliminarmente, se tiene 19 mil 800 dólares que estaban dentro de un vehículo”, informó Flores.

El fiscal explicó que, además de esa cantidad, se encontró otro monto considerable dentro de una caja en el interior del motorizado, cuyo conteo está pendiente.

Consultado sobre la cantidad adicional, Flores estimó que el dinero secuestrado podría superar los $us 200.000 o $us 300.000, aunque aclaró que esa cifra todavía no es definitiva.

“Sí, sí, son mucho más dinero. Estimamos por encima de los 200 o 300 mil dólares”, afirmó.

El fiscal señaló que el Ministerio Público coordina con efectivos policiales la cuantificación del dinero para establecer el monto exacto y comunicarlo oficialmente a la población.

El secuestro del dinero se produjo en el marco de la investigación por presunta malversación de fondos por la que Jhonny Fernández cumple detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola. El proceso continúa bajo la dirección del Ministerio Público.