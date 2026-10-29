El dólar paralelo sube al cierre de este jueves 29 de octubre

La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este jueves 29 de octubre con fluctuaciones a lo largo del día, según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 12,20 para la compra y Bs 12,19 para la venta.

El dólar paralelo se encarece al cierre de este jueves 29 de octubre

El comportamiento de la divisa mostró un retroceso matutino seguido de una marcada aceleración hacia el final del día:

Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 12,18 para la compra y Bs 12,14 para la venta.

Mediodía (12:00): Cedió levemente a Bs 12,16 para la compra y se mantuvo en Bs 12,14 para la venta.

Cierre: Registró un repunte que lo llevó a su valor máximo del día, situándose en Bs 12,20 para la compra y Bs 12,19 para la venta.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,12.