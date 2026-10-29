El dólar paralelo sube al cierre de este jueves 29 de octubre

Tras una leve baja a mediodía, la cotización informal repuntó por la tarde para cerrar en su punto más alto de la jornada.
29/10/2026 18:09
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La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este jueves 29 de octubre con fluctuaciones a lo largo del día, según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.
Al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 12,20 para la compra y Bs 12,19 para la venta.
El comportamiento de la divisa mostró un retroceso matutino seguido de una marcada aceleración hacia el final del día:
Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 12,18 para la compra y Bs 12,14 para la venta.
Mediodía (12:00): Cedió levemente a Bs 12,16 para la compra y se mantuvo en Bs 12,14 para la venta.
Cierre: Registró un repunte que lo llevó a su valor máximo del día, situándose en Bs 12,20 para la compra y Bs 12,19 para la venta.
Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,12.
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