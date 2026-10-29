Operativo policial en Quillacollo termina con la aprehensión de dirigente cooperativista minero y el secuestro de explosivos

En un operativo policial desarrollado este jueves en el municipio de Quillacollo, efectivos de distintas unidades de la Policía Boliviana ejecutaron el allanamiento de un domicilio particular. La intervención, que se encuentra en su fase inicial de investigación, dejó como saldo la aprehensión de dos personas, entre ellas Alain Torrico, presidente de la cooperativa minera Torrico Limitada y exdirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

De acuerdo con la información preliminar y los testimonios de los familiares de los investigados, el allanamiento se originó a raíz de denuncias anónimas o sospechas sobre la presunta existencia de restos óseos, armas de fuego y material explosivo en el inmueble.

Durante la intervención, los uniformados procedieron al registro minucioso de las dependencias. Una familiar de los aprehendidos relató los momentos de tensión vividos durante el operativo.

"Revisaron todo, de canto a punta, en el cuarto de mi mamá y mi papá, dos viejitos que viven ahí adentro. Bueno, se han llevado su escopetita de mi papá, es una escopeta vieja, que no funciona, él la tenía de recuerdo [...] Se llevaron a Alain y a Saúl, mis dos hermanos. A Alain le quitaron su celular, le decomisaron, no dijeron por qué", declaró la hermana.

Asimismo, la familia aclaró la naturaleza de los objetos encontrados en el domicilio, justificando su procedencia debido a la tradición minera de la zona. Afirmó que la escopeta antigua es un arma de recuerdo perteneciente al padre de familia, quien fue minero desde su juventud. Respecto al ANFO y dinamita en desuso, se encontró una bolsa con aproximadamente dos a tres kilos de ANFO y entre cuatro a cinco cachorros de dinamita, los cuales, según la explicación de los familiares, se encuentran petrificados, inservibles y formaban parte de remanentes antiguos de labores mineras.

Al concluir el operativo, los efectivos policiales se retiraron del lugar sin brindar un informe detallado a los medios de comunicación ni a los propietarios sobre el inventario exacto de los elementos colectados. Testigos presenciales señalaron que los agentes se retiraron cargando al menos dos o tres bolsas de yute y un sobre que contendría los elementos secuestrados.

Entre los aprehendidos figura Alain Torrico, cuya detención ha generado expectativa debido a su rol como dirigente cooperativista y su trayectoria política previa como exdirigente del MAS en la región. Su hermano, Saúl Torrico, también fue conducido por las fuerzas del orden para fines investigativos.

Hasta el momento, no se cuenta con una versión oficial ni un reporte pormenorizado por parte de la Policía Boliviana o del Ministerio Público. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un pronunciamiento formal para esclarecer los alcances de esta investigación en curso.