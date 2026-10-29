Paz viajará a España y Turquía para la Cumbre Iberoamericana y la COP31

El presidente Rodrigo Paz Pereira viajará en noviembre a España y Turquía para participar en dos encuentros internacionales: la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31).

La primera cita se realizará los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, donde se reunirán los líderes de los 22 países que conforman la Comunidad Iberoamericana. El encuentro será presidido por el rey Felipe VI.

“Yo estoy viajando ahora a la XXX Cumbre Iberoamericana”, confirmó Paz este jueves al referirse a su próxima agenda internacional.

Buscará inversiones para Bolivia

Durante su estadía en Europa, el mandatario prevé sostener reuniones con representantes financieros, empresarios e inversionistas para presentar oportunidades de inversión en Bolivia.

“Me estoy reuniendo con el Banco Europeo, con diferentes inversores posibles para Bolivia”, manifestó Paz.

El Gobierno indicó que la agenda busca recuperar y fortalecer la confianza internacional, además de impulsar la cooperación y ampliar las posibilidades de comercio exterior para el país.

Reportes oficiales previos también señalaron que la participación boliviana en Madrid estará acompañada de encuentros con autoridades y sectores empresariales europeos.

Paz también viajará a la COP31 en Turquía

Después de su participación en España y de cumplir actividades en Bolivia, Paz tiene prevista su presencia en Antalya, Turquía, sede de la COP31.

La conferencia climática se desarrollará oficialmente del 9 al 20 de noviembre de 2026 en el Antalya Expo Center. La cumbre reunirá a representantes de prácticamente todos los países para negociar acciones frente al cambio climático.

La reunión de jefes de Estado y de Gobierno está prevista dentro de la agenda de alto nivel de la COP31.

Gobierno apunta a captar recursos ambientales

Paz adelantó que Bolivia buscará aprovechar su riqueza natural para atraer financiamiento destinado a la conservación ambiental.

“Ahí estarán nuestros representantes para captar recursos”, señaló el mandatario.

El Presidente sostuvo que la protección de los recursos naturales puede convertirse en una fuente de financiamiento internacional para el país.

“Si cuidamos, nos la van a dar gratis la platita, van a pagar por lo que cuidemos. Eso significa muchos recursos”, afirmó.

La COP31 estará enfocada en avanzar en la implementación de soluciones climáticas, transición energética, adaptación y reducción de emisiones.

Agenda regional continuará durante noviembre

La agenda exterior del Gobierno también contempla encuentros de integración con países vecinos, incluidos contactos bilaterales con Perú previstos para finales de noviembre.

Además, Bolivia impulsa la reactivación de URUPABOL, mecanismo integrado con Uruguay y Paraguay, con una agenda relacionada con comercio, infraestructura portuaria y acceso a mercados internacionales. Informes gubernamentales recientes sitúan el próximo encuentro presidencial del bloque en diciembre