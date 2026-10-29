El presidente del TSE plantea una revisión integral de la Constitución: “Hay que rescatar lo bueno y eliminar lo malo”

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, lanzó este jueves una contundente propuesta para encarar una reestructuración profunda de la normativa institucional de Bolivia. Ávila planteó la necesidad de llevar a cabo una revisión integral de la Constitución Política del Estado (CPE) y de las leyes vigentes, con el objetivo de “rescatar lo bueno, eliminar lo malo y avanzar como país”.

“Si necesitamos un nuevo país con nueva justicia y una nueva reforma, hay que tener la capacidad de reformar desde la Constitución y todas las leyes que sean necesarias (...). Aprovechando la oportunidad, deberíamos revisar toda la Constitución”, aseveró Ávila en declaraciones emitidas a los medios en la ciudad de Sucre.

Al ser consultado sobre el alcance de una eventual reforma total, la autoridad aclaró que el objetivo no es desechar por completo el texto actual, sino corregir los errores identificados. Recordó además el contexto controvertido en el que fue aprobada la actual Carta Magna y enfatizó que en democracia no debe haber temor a someter las normas a una evaluación transparente.

“Todos nosotros sabemos que existen muchos errores en la Constitución y que hay que reformarlos. Si queremos una mejor Bolivia, tenemos que ser amplios en saber autocriticarnos. Y nosotros, como Órgano Electoral, estamos abiertos al debate y a hacerlo”, remarcó.

Ajustes en la Ley Electoral y freno a los "taxipartidos"

Para ejemplificar la necesidad de estos cambios, Ávila citó el artículo 11 de la Ley del Órgano Electoral (Ley 018), que obliga al TSE a acatar fallos y sentencias emitidos por otros órganos del Estado —mecanismo que viabilizó la suspensión parcial de las recientes elecciones judiciales—.

“¿Es correcto? No. Ese es el primer artículo que estamos modificando de la Ley 018. Y así tendríamos que hacer con la Constitución”, manifestó.

Entre las reformas normativas e institucionales puntuales que el titular del TSE puso sobre la mesa destacan:

Eliminación del requisito de certificado de idioma nativo: Ávila cuestionó que esta exigencia haya distorsionado su propósito original, generando un mercado irregular alrededor del requisito. “Ha reforzado una comercialización de esos certificados de idioma y muchas personas han visto truncado su derecho a candidatear por no contar con ellos”, explicó.

Flexibilización de la residencia previa: Revisar el mandato actual que exige dos años de residencia previa a los postulantes a alcaldes y concejales.

Eliminación de los "taxipartidos": Frenar el alquiler de siglas políticas carentes de estructura e ideología.

Democracia comunitaria: Adecuar y transparentar las formas de elección de autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Las declaraciones de la máxima autoridad del Órgano Electoral se dan en el marco de la ronda de encuentros departamentales impulsada para recabar propuestas dirigidas a la reforma del sistema electoral.

Ávila informó que el proceso se encuentra en su fase final y que culminará el próximo miércoles en el departamento de Beni, el noveno y último destino del recorrido nacional. Asimismo, destacó la alta respuesta de la población y de los actores sociales, precisando que a la fecha se han recibido más de 3.000 propuestas a nivel nacional, las cuales servirán de base para el debate y ajuste normativo en el país.