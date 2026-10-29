TSE abre proceso contra tres vocales de Chuquisaca y los suspende por ocho días

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó la suspensión provisional por ocho días de tres vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, mientras se desarrolla un proceso administrativo por denuncias relacionadas con presuntas faltas cometidas al interior de esa institución.

Los vocales suspendidos son Jenny Ivana Miranda Valverde, Edny Judith Sivila Cortés y Jhonny Heredia. Durante este periodo deberán presentar sus pruebas de descargo, en el marco del procedimiento establecido por la normativa electoral.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, confirmó la apertura del proceso y explicó que, una vez concluida la etapa probatoria, la Sala Plena deberá analizar los antecedentes y emitir una determinación.

“Vamos a aperturar el periodo de prueba, de cargo, de descargo, y a tomar una decisión en la Sala Plena del Tribunal Supremo”, señaló Ávila, quien evitó brindar mayores detalles sobre el fondo de las denuncias debido a que el caso se encuentra en investigación.

Entre los antecedentes del caso figura una denuncia contra la vocal Edny Judith Sivila Cortés por el presunto uso de documentos falsificados. Asimismo, el proceso alcanza a Jhonny Heredia, quien semanas atrás asumió momentáneamente la presidencia del TED Chuquisaca, y a Jenny Ivana Miranda.

Ávila explicó que, cuando se inicia un proceso por una presunta falta gravísima, la normativa establece la suspensión de la autoridad involucrada mientras se desarrolla la investigación.

La medida es provisional y no implica una sanción definitiva.

TED Chuquisaca funcionará con dos vocales

La normativa no contempla la habilitación de reemplazantes para cubrir las ausencias de los tres vocales suspendidos mientras no haya una resolución del TSE. Por ello, el TED Chuquisaca continuará funcionando con dos autoridades, aunque sin constituir Sala Plena.

De acuerdo con la normativa vigente, una vez recibidas y evaluadas las pruebas, y escuchadas las partes involucradas, el TSE deberá emitir una resolución final.

Por el momento, el proceso se encuentra en etapa probatoria y la decisión definitiva dependerá de la evaluación de los antecedentes y descargos presentados.