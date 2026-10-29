El diputado Ricardo Rada pidió esclarecer en qué punto de la cadena de mando se produjeron las presuntas irregularidades durante el operativo en el que fue capturado Sebastián Marset, y planteó que la investigación establezca las responsabilidades de todos los participantes.

“Es una cadena y definitivamente hay que esclarecer cuál de los eslabones de esas cadenas ha sido, dónde ha fallado”, afirmó Rada, al referirse a la actuación de los efectivos durante el operativo.

El legislador señaló que en la intervención participaron alrededor de 17 policías y sostuvo que no basta con investigar a los tres efectivos señalados por la presunta sustracción de objetos. A su juicio, también debe determinarse quién diseñó el operativo, de dónde provinieron las órdenes y qué responsabilidades corresponden a los mandos superiores.

Pide identificar a los responsables

Rada cuestionó que un procedimiento contra el narcotráfico haya quedado bajo observación por la presunta sustracción de dinero y otros objetos.

“No puede ser que en un operativo nuestros elementos de seguridad se conviertan en ladrones”, manifestó.

El diputado aclaró que las responsabilidades deben establecerse de manera individual y que no corresponde atribuir las presuntas irregularidades a todos los policías que participaron en la intervención.

Cuestiona la reserva de información

El legislador también pidió que la investigación avance con transparencia y que no se invoque la seguridad del Estado para impedir el esclarecimiento de los hechos.

“Para la transparencia no debe haber seguridad de Estado”, sostuvo.

Rada advirtió que el caso debe aclararse para establecer qué ocurrió durante el operativo y evitar que queden sin respuesta las dudas sobre la cadena de mando y las órdenes impartidas.

Avances en la investigación del caso Marset

En el marco de las investigaciones por la presunta desaparición de bienes tras la captura de Sebastián Marset, el capitán Guillermo Ruiz Guzmán fue aprehendido y trasladado a dependencias policiales. En las últimas horas, se determinó la detención preventiva de seis meses para el oficial en el Centro de Reinserción Social Qalauma. La Fiscalía busca establecer qué ocurrió con las maletas, el dinero y otros objetos retirados de la vivienda del narcotraficante uruguayo.

Antecediendo estas acciones, el hallazgo de cuatro maletas similares en instalaciones del GEAT abrió nuevas actuaciones investigativas. La defensa de Ruiz anunció que solicitará pericias para determinar el contenido de los equipajes y establecer si tienen relación con los bienes buscados.

Además, la investigación apunta a esclarecer quién ordenó retirar los objetos, qué funcionarios participaron y cuál fue su destino. La versión de la defensa, que sostiene que Ruiz cumplía instrucciones de sus superiores, deberá ser contrastada con las declaraciones y los elementos recolectados por el Ministerio Público.