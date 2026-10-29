Hijo de Jhonny Fernández aguarda su audiencia cautelar por obstrucción a la justicia

Max Jhonny Fernández Rea, de 23 años, hizo uso de su derecho constitucional a abstenerse de declarar tras ser detenido y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la capital cruceña.

En las próximas horas comparecerá ante un juez cautelar por la presunta comisión del delito de obstrucción a la justicia, además de que se conoce preliminarmente que será investigado por legitimación de ganancias ilícitas.

La situación procesal de Fernández Rea se definirá mientras el Ministerio Público mantiene abierta la causa contra su padre, el exalcalde cruceño Jhonny Fernández, quien cumple detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola por supuesta malversación de fondos.

En dicho proceso, las autoridades cuantificaron que el dinero encontrado durante los allanamientos asciende a 467 mil dólares y 42 mil bolivianos tras el conteo verificado junto a un Notario de Fe Pública.

Descargos sobre el dinero

Ante el hallazgo del efectivo, la defensa legal del exburgomaestre asumida por el abogado Samuel Durán argumentó que los recursos encontrados provienen de la transacción de un inmueble concretada en junio.

De acuerdo con Durán, los cobros parciales de dicha venta estaban guardados con el propósito exclusivo de concretar la compra de una nueva propiedad.